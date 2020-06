Pjanic, un futbolista con oficio para el Barça

Dos años en el Metz, tres y medio en el Olympique de Lyon, cinco y medio en el Roma y cuatro en la Juventus, con más de 500 partidos en la élite de clubs y de su selección. Llega formadito ya al Camp Nou Miralem Pjanic (Tuzla, Bosnia-Hercegovina, 2 de abril de 1990), futbolista que dará rendimiento inmediato, sino fuera porque la recordada expresión de Andoni Zubizarreta sobre Thomas Vermaelen se tornó maldita. Pero rendimiento, eficacia, oficio, regularidad son las virtudes por las que se le contrata.

El cortoplacismo deportivo ha llevado del Barça a fichar a Pjanic y traspasar a Arthur; el cortoplacismo económico es la razón por la que se pinta la doble operación como un trueque con condiciones difícilmente justificables para el sentido común del mercado futbolístico, aunque aparentemente necesarias para las cuentas barcelonistas.

Aterrizará Pjanic cuando sea va a acabar la temporada con la Juve, como Arthur cerrará la suya en el Barça- con esa nube de sospecha que no se disipa a falta de un argumentario convincente, por más que se diga que Arthur no ha cumplido las expectativas. Llegó con 21 años como jugador en formación y se va con 23 sin formarse.

Formado de sobras

A cambio de Pjanic, formado de sobras. Un profesional con oficio, bregado, muy en la línea de sus nuevos compañeros del centro del campo barcelonista. Todos treintañeros: Busquets, Rakitic, Arturo Vidal Al bosnio le tocará ahora reorientar su juego y adaptarse a las demandas del Barça. Poco parecidas a las de los equipos en los que ha militado -empezó en Francia, donde se establecieron sus padres huyendo de la Guerra de los Balcanes-, pero menos excepcionales que hace unos años.

COMPARED: Arthur vs. Miralem Pjanić in the league and Champions League since 2018/19.



The first part of the swap has been confirmed. pic.twitter.com/NbAxtP4Ji7