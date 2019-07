Bautista 'planta' a sus amigos en su despedida de soltero

¿Se imaginan una despedida de soltero sin la presencia del novio? Suena a una ceremonia nupcial sin el cura, un bautizo sin el bebé o un partido de fútbol sin balón. Pues los amigos de Roberto Bautista se resignaron a celebrar la despedida del tenista, que tiene previsto contraer matrimonio con la burrianense Ana Bodí el próximo 30 de noviembre, sin el protagonista principal. Todo estaba organizado para un largo fin de semana de fiesta en Ibiza, que comenzaba ayer miércoles en la popular isla balear, desde hacía varios meses, pero ninguno de los amigos, ni tampoco el propio Roberto Bautista, contaba con que iba disputar unos cuartos de final en hierba, una superficie que no es la mejor para sus características y menos en Wimbledon. Se podría decir que Rober aguó su propia fiesta a golpe de derechas y reveses, ganando uno a uno a todos los rivales que se le han puesto por el camino.

Blas Gallego, Daniel Ramos, Alberto Ferrer, Quico Renau e Ignacio Renau esperaban al novio Roberto Bautista en Ibiza y se tuvieron que conformar con verle jugar en una popular cafetería de D’Alt Vila. Su amigo Dani se lo tomaba con buen humor, a la vez que confesaba que pese a que les habían aguado la fiesta, todos querían que continuara ganando en Londres. «Lo teníamos programado todo desde hace tiempo, pero ¿quién iba a pensar en esto?», explicaba. «No hay mal que por bien no venga, ahora repetiremos la despedida y el viernes iremos a Londres a ver las semifinales contra Djokovic y nos quedaremos luego para la final», declaraba con humor a la vez que aseguraba que en la próxima despedida revisarán a fondo el calendario de tenis para que su amigo no se la vuelva a liar. Unas semifinales de Wimbledon no se juegan todos los días… Rober celebrará por partida doble su despedida y su gran torneo en Londres.