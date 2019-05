El Playas se centra en la Liga para volver a reinar en Europa

El Playas de Castellón vive uno de los mejores momentos de su historia tras la consecución el pasado domingo de la Copa de Europa de clubs, un título que cosechó por segunda vez, pero que en esta ocasión se produjo en casa, al disputarse el evento en las instalaciones de Gaetà Huguet. Y precisamente las puertas de este recinto volverán a abrir el próximo sábado al ser Castelló sede de una de los cuatro encuentros de la segunda jornada de la Liga de Clubs de División de Honor en hombres, y que será decisivo para estar en la final del 15 de junio, donde los ocho mejores clubs de España pelearán por el título.

Tras arrasar en la primera jornada en Madrid, el Playas tratará de repetir el primer puesto, que le daría el billete para luchar por su undécima corona consecutiva en esta competición, que domina desde el 2009. Ese año se coronó por primera vez y ya no ha vuelto a bajar del escalón más alto del podio, pese a que sus rivales, sobre todo el Barcelona, se refuerzan cada temporada con la clara intención de poner fin a la larga hegemonía castellonense.

EUROPA PASA POR LA LIGA / Conquistar la Liga de Clubs de División de Honor es mucho más que añadir otro título al amplio palmarés de la entidad. Y es que pese a su reciente éxito en Europa, el Playas no podrá defender su corona en el Viejo Continente la próxima temporada si no reina también en España, por lo que tanto en la segunda jornada como en la final los atletas deben darlo todo para hacerse con la victoria. Y es que los castellonenses no quieren que les suceda lo mismo que al Enka turco, que venció en Birmingham la Copa de Europa en el 2018 y el pasado fin de semana en la capital de la Plana el representante otomano fue el Fenerbahçe.

los rivales / El Playas tiene mucho camino avanzado después de imponerse en la primera jornada de la competición y su intención es ratificar el pase a la final con un nuevo triunfo, del que podrían disfrutar sus aficionados. Y los castellonenses son claros favoritos a terminar en primera posición este sábado, aunque son conscientes que sus rivales lo darán todo por dar la sorpresa. Estos son el Unicaja Atletismo, el Atletismo Numantino y el Club Altetismo Elche Decatlon.