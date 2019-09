El Playas debuta en Doha con un octavo puesto de Takacs

Los atletas del Playas de Castellón iniciaron su participación en el Mundial de Atletismo de Doha (Qatar) con un notable octavo puesto de Julia Takacs en los 50 kilómetros marcha disputados en la madrugada del sábado al domingo, una prueba que dominaron las chinas Rui Liang y Maocuo Li con marcas respectivas de 4.23.26 y 4.26.40 horas.

La española cruzó la meta con un tiempo de 4.38.20 y al igual que el resto de participantes sufrió las elevadas temperaturas que están poniendo a prueba a los atletas. De hecho, Takacs aseguró que había experimentado por primera vez la verdadera dureza de la prueba: «Nunca me había sentido tan mal», confesó.

«Esperaba estar un poco más arriba, para qué engañarnos, pero contenta porque al final iba con dos ecuatorianas, que íbamos séptima, octava y novena y me dije: como quede novena me muero, así que cuando quedaban cuatro kilómetros una de ellas se había ido y tuve que hacer un cambio para dejar a la otra y me salió bien», explicó.

De todas formas hace un análisis optimista de su actuación: «Competí bien, lo di todo. Hasta hoy no había experimentado algo así, tener que estar en la camilla un rato y con un dolor de piernas increíble. Solo podía llorar, pero contenta porque no tenía más». «No lo he pasado tan mal por el calor, pero sí he sentido un dolor de piernas desde el principio, tal vez por la deshidratación. Y eso que al final no ha sido el día más duro», explicó.

También fue octavo Jesús Ángel García Bragado, que con 49 años consiguió la clasificación para Tokio 2020, en los que serán sus octavos Juegos Olímpicos.

Una clasificación que no logró Julia Takacs, dado que los 50 km femeninos son la única prueba del Mundial que no está en el programa olímpico.