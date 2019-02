Podios para Carratalà, Miriam, Cris, Oniga y Bataner

CROSSFIT. La UJI acogió la tercera edición de la The Battle of The Mediterranean, competición de crossfit con 280 atletas de toda España. Cinco provinciales se subieron al podio. En hombres, en Novel, Carlos Bataner (Barbell Box) fue 3º; en féminas, Helen Carratalà (4 Friends Vila-real) fue 1ª en élite; y en Novel, Miriam (Crewbox) fue 1ª, Oniga (Crossfit Castellón), 2ª y Cris Fernández (Crossfit Castellón), 3ª. r. d.