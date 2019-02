La polémica del VAR crece tras el escándalo del Levante-Madrid

Quico Catalán, presidente del Levante, pidió a gritos que «la jugada más escandalosa que, de momento, hemos sufrido este año», como la vivida el domingo en el Ciutat de València, cuando el Real Madrid se llevó los tres puntos después de que Casemiro engañase a Iglesias Villanueva y ofreciese la ocasión a Gareth Bale de marcar el 1-2 gracias a un penalti inexistente, sirva «para cambiar la norma, el protocolo del VAR, pues no tiene sentido alguno que el árbitro-VAR no pudiese decir al colegiado del partido que se había equivocado».

Catalán reconoció ayer que había llamado a Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, para que le diese las pertinentes explicaciones, pero no logró nada, ni siquiera que le permitiese oír el audio de la conversación entre el VAR e Iglesias Villanueva. «Me ha dicho que esa conversación no existe, que no se produjo, pues Iglesias Villanueva, al reconocer que él ve contacto, ligero, mínimo contacto, impide que su ayudante del VAR intervenga en la acción», explicó. «Y eso es lo que tenemos de cambiar, pues si hemos implantado la tecnología es, precisamente, para evitar que se pueda señalar un penalti inexistente», subrayó.

NUEVA FORMA DE ACTUAR // Catalán insistió el día siguiente del nuevo escándalo en que ese tipo de jugadas deberían de servir para cambiar el protocolo del VAR y permitir que el videoarbitraje pudiese sugerirle al colegiado del partido que viese las jugadas que son dudodas o en las que su error, como este caso, es manifiesto. «La justificación para que el VAR no entre en esa jugada, pese a que el árbitro-VAR puede estar convencido de que es un piscinazo de Casemiro, es que Iglesias Villanueva dice que Doukouré ha rozado con su bota la media de Casemiro, que se tira a la piscina nadie más siente el roce; y eso, perdonen, no es suficiente para castigarnos así», profundizó el presidente del Levante.

Como es norma habitual, la polémica creció y se multiplicó en las redes sociales, con Paolo Futre cargando sobre Casemiro o el Atlético criticando la actuación del brasileño, aprovechando la noche de los Oscar. A lo que rápidamente respondió Dani Carvajal, aludiendo a algunas de las Champions ganadas por los blancos.

Todo ello en víspera del doble Real Madrid-Barcelona...