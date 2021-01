La policía italiana investiga si Cristiano Ronaldo se saltó la normativa anticovid

La policía italiana está investigando una posible violación de las regulaciones anticovid 19 por parte del delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, después de que supuestamente viajó entre las regiones de Piamonte (capital Turín) y Valle de Aosta (en los Alpes). Agentes policiales del Valle de Aosta confirmaron a Reuters que se está al corriente de un desplazamiento a la ciudad alpina de Courmayeur de Ronaldo y su novia Georgina Rodríguez el martes y miércoles de esta semana.

Las autoridades fueron alertadas sobre la presencia en la zona mediante vídeos en las redes sociales que mostraban a la pareja sentada en una moto de nieve y celebrando el cumpleaños número 27 de Georgina Rodríguez.

Ronaldo e la compagna per due giorni a #Courmayeur durante le restrizioni per il #COVID19. Accertamenti dei #Carabinieri di #Aosta per capire se il soggiorno aveva motivi di necessità. @tgrvda @Cristiano #IoSeguoTgr pic.twitter.com/TOhGwmBqGL