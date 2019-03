«Pongámonos de moda»

Nazaret Segura es la máxima goleadora del grupo VII de Segunda División, para fortuna del Joventut. La jugadora canaria empezó a dar patadas a un balón en los infantiles del Puerto Cruz con «unas botas de cinco euros». «Mi madre me dijo que no me compraría unas mejores hasta que no fuese buena jugadora», añade.

Cuando pasó a las categorías femeninas consiguió el ascenso a Segunda, fue citada por la selección canaria, fichó por el filial del Granadilla e, incluso, tuvo minutos en el primer equipo. Tras un breve paso por el Tacuense llegó al Logroño, con el que ascendió a Primera División. La entidad almazorense apostó por Nazaret y la decisión ha sido acertada.

La jugadora destaca su aprendizaje en cada equipo: «De mi primer entrenador aprendí el orden; del segundo, la unión y la humildad; en el Granadilla, la profesionalidad; y en el Logroño, el ser positiva». Con esos valores, la delantera confiesa que sus mejores momentos han sido «jugar en la selección canaria, contar con minutos en Primera con el Granadilla y lograr un ascenso a la máxima categoría con el Logroño».

Trabajo y más trabajo

Tras subir con el cuadro riojano, Nazaret firmó por el Joventut porque «quería jugar, siempre y cuando estudiara». La atacante enfatiza que «la suerte no existe, todo es trabajo». «Yo me dejo la vida», incide. Las almazorenses son novenas y el objetivo es quedar arriba en la tabla para optar a jugar en Primera B la próxima temporada, por si hubiera renuncias. «Hemos hecho una campaña de menos a más, pero tenemos que morir en el campo», subraya.

La gran temporada de Nazaret le hace ser la máxima goleadora del grupo con 17 goles. De todos, la futbolista se queda con «todos, ya que ayudaron a sumar», y destaca en especial el partido jugado en «Castalia en el derbi ante el Villarreal». «Fue una sensación muy grande pisar ese césped ante tanta gente», descubre.

Mirando hacia el futuro, Naza tiene el sueño de «jugar con la selección española». «No hay nada mejor que defender a tu país», agrega. Además, pese a la progresión del fútbol femenino,

mejoraría «los salarios y aumentar la cobertura en las redes sociales y medios de comunicación, ya que son los impulsores de la moda». «Pongámonos de moda», concluye la canaria.