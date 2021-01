¿Por qué el Villarreal se toma muy en serio la Copa?

Respetamos mucho a la Copa del Rey. Esta competición nos abre muchas posibilidades y, además, nos ofrece la oportunidad de hacer cosas importantes y aspirar a ganar un título». Esta es la reflexión que lleva haciendo Unai Emery desde que el Villarreal se ha visto inmerso en las dos primeras eliminatorias del torneo del KO. Porque este Submarino piensa a lo grande y todos en la nave amarilla son conscientes de que hay plantilla para afrontar un objetivo tan ambicioso.

Por dicho motivo, desde el club de la Plana Baixa se está tomando «muy en serio la Copa», otra de las doctrinas de Emery. De hecho, su equipo ha salido mordiendo en las dos eliminatorias precedentes, ante el Leioa y Zamora, ambos de Segunda División B. «Además es una oportunidad para el resto de jugadores y canteranos de demostrar que sirve para este proyecto», ha reconocido Emery en las comparecencias posteriores a los mencionados encuentros coperos.

Un Villarreal que ha afrontado con hambre dichos compromisos, respetando al rival y buscando en todo momento ampliar la ventaja en el marcador, para no dar lugar a posibles sorpresas, como suele suceder cuando uno se relaja ante rivales de inferior categoría.



UN HÍBRIDO / Todo ello lo ha hecho, hasta la fecha, con la llamada unidad B, compuesta por aquellos jugadores que no son titulares en LaLiga, así como otros que se reincorporan a la dinámica competitiva tras superar alguna lesión. Pero ante la llegada de los dieciseisavos de final, la cosa ha cambiado.

Normalmente la Copa, o como sucede con la Europa League, se disputa entre semana. Pero con la nueva moda de la RFEF de hacer coincidir el torneo del KO con la final de la Supercopa de España, este fin de semana no hay Liga, jugándose dicha ronda copera.

Por ello, al no haber partido intersemanal, Emery tiene previsto plantear un híbrido en su alineación, con jugadores de la unidad B reforzados por varios de los considerados titulares en Liga.

Está previsto que el domingo, en el Heliodoro Rodríguez ante el Tenerife (18.00 horas, Dazn), el técnico groguet apueste por hombres como el meta Rulli, zagueros como Foyth, Funes o Costa, incluso Chakla, centrocampistas como Coquelin, Baena o Chukwueze --si deja atrás sus molestias físicas-- y Carlos Bacca. Pero, además, Alcácer podría tener sus primeros minutos mes y medio después y entrar otros como Capoue, Parejo o Gerard... porque Emery se toma muy en serio la Copa.