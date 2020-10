Un positivo en el Burriana Salesianos obliga a confinar a un equipo infantil

“Estamos haciendo las cosas bien, como nos marcan, pero este tipo de situaciones se repetirán todas las semanas en distintos clubs”, así valora el presidente del Atlético Burriana Salesianos, Jorge Gimeno, el positivo de uno de los jugadores del Infantil A de su club. Una situación que ha obligado a confinar a toda la plantilla de este conjunto. “La suerte es que el chaval está bien y que entrenan en campos independientes y no se juntan con jugadores de otros equipos, así que el resto de los nueve equipos pueden seguir entrenando con normalidad”, asume Gimeno.

El Infantil A del Burriana Salesianos jugó el pasado domingo contra un equipo de esta categoría del Onda, que también se encuentra confinado. Algunos de los compañeros del jugador contagiado ya se han realizado la pertinente prueba PCR y por fortuna “todos han dado negativo”, mientras que el resto de la plantilla se someterá este mismo viernes al test que determine si son o no portadores del virus.

Tras disputar el citado partido contra el Onda, el lunes el jugador que ha dado positivo comenzó a sentir algunos síntomas de covid-19, por lo que ya no fue a entrenar, y la madre del futbolista llamó solo conocer los resultados de la PCR el martes al club para dar a conocer la noticia. “Se han activado todos los protocolos y estamos tranquilos porque hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano”, afirma el presidente del club burrianense, que hasta que no conozca que todos los jugadores han dado negativo o hayan pasado diez días no reanudará los entrenamientos del Infantil A.

Medidas más extremas

En conversación con este periódico, Jorge Gimeno confiesa que no descarta incluso la posibilidad de incrementar las medidas de prevención marcadas desde distintas instituciones sanitarias: “Estamos pensando en que los jugadores entrenen con mascarilla. Los porteros ya lo hacen, pero si los jugadores no se sienten incómodos con ellas creo que puede ser una buena iniciativa”. También lamenta que con la actual pandemia “es imposible la promoción de jugadores a otros equipos. No puede haber movilidad entre plantillas para evitar al máximo el número de contactos”.