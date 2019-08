«Pregúntale al árbitro si lo tiene más claro: yo no he visto nada»

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, mostró en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Levante (2-1) su enfado con el arbitraje de Munuera Montero, ya que considera que los dos penaltis que le pitaron fueron muy rigurosos. No entendía que hiciera repetir el primero de ellos, que había parado su portero Andrés Fernández.

«Pregúntale al árbitro si lo tiene más claro, porque yo no he visto nada; he visto que hemos hecho un gran encuentro y que en cinco minutos el árbitro ha decidido tener protagonismo y ha hecho que el Levante se pusiera por delante», indicó el madrileño.

El técnico apuntó que, en el primer penalti, el de Karl Toko Ekambi a Enis Bardhi, el colegiado estaba de cara a dos metros de la jugada y no pitó nada; y que luego hace repetir el penalti que había parado Andrés, cuando apenas era por milímetros que no pisara. «Depende de quien sea, el árbitro tiene más fuerza de decisión que otros. Hay partidos que el VAR puede decir lo que sea, pero si el árbitro tiene convencimiento, ni va a verlo y es el que manda. Si vamos a estar viendo constantemente si hay contacto, viendo la tele, nos podemos cargar el fútbol», sentenció.

Sobre la acción de la repetición del penalti, Calleja comentó: «Entiendo que hay una norma escrita, que los encargados de decidir si está bien o mal son los árbitros. Si todos los partidos van a ser así, vamos a ver mil penaltis repetidos, seguro. Al final, el portero va a tener pocas garantías de parar un penalti, porque va a estar más pendiente de donde tiene los pies que de otras cosas», reflejó.

VISTO BUENO AL FÚTBOL // Sobre el desarrollo del derbi, indicó que «la primera parte ha sido la mejor que hemos hecho desde hace tiempo». «Estábamos cómodos, metidos en el encuentro, defendiendo bien, saliendo con peligro... La pena es no haber rematado con mas acierto todas las ocasiones que hemos generado», lamentó. «El equipo ha entrado muy bien en el partido; se ha visto el equipo que quiero que seamos y por eso duele más, porque hemos hecho un gran trabajo, un buen fútbol», añadió. «Teníamos en la mano la victoria y se nos ha escapado», concluyó Calleja, poniendo así punto y final.