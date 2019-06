La Premier tienta a Fornals

La Premier League quiere llevarse a Pablo Fornals. El West Ham ha mostrado su interés por el internacional sub-21, concentrado actualmente con la selección española cara al Europeo de la categoría --se celebra en Italia y San Marino del 16 al 30 de junio-- junto al también amarillo Alfonso Pedraza. El club londinense ya mostró su deseo de llevarse al jugador en enero, pero la situación del equipo amarillo en aquel momento, en peligro de descenso, no era la propicia para desprenderse de ningún futbolista. Incluso, el propio Fornals tomó la decisión de quedarse en el Villarreal.

El centrocampista vuelve a estar en el mercado. Y ahora sí valora la posibilidad de marcharse tras dos años en el Villarreal. No es la primera vez que su nombre se relaciona con el fútbol inglés. El Arsenal también ha seguido al jugador, del agrado de Unai Emery, aunque el West Ham de Manuel Pellegrini ha sido el primero en mover ficha. El de Castelló es uno de los nombres que agrada al chileno, que tan buen recuerdo dejó en sus cinco temporadas como míster groguet.

El Villarreal ha mantenido negociaciones durante el fin de semana, pero la propuesta inicial apenas alcanzaba los 20 millones de euros, lejos de los 33 de la cláusula de rescisión. El club amarillo no tiene prisa, consciente de que la cotización de Fornals puede subir durante la Eurocopa que comienza el domingo.

Otro aspecto destacado es la importante oferta que recibirá Fornals, si emprende rumbo a Inglaterra, lo que coloca su futuro en estos instantes lejos del Villarreal, aunque antes es preciso que se alcance un acuerdo por el traspaso, que seguramente no llegará a los 33 millones de la cláusula, pero deberá ser superior a la oferta inicial. El club necesita hacer caja para emprender la renovación que pretende Javi Calleja y que comienza por dejar abierta la puerta a la salida de varios jugadores. El castellonense no es uno de los descartados por el técnico, pero sí es una posibilidad para que el Villarreal se capitalice cara a reforzarse en puestos considerados como claves para el madrileño. El futuro de Fornals puede estar en Inglaterra. El West Ham es el mejor colocado, aunque no el único que ha sondeado la posibilidad de ficharle.