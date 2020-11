Premio seguro en la San Silvestre 2020 de Castelló

Esta Navidad del 2020 será muy extraña en los domicilios de Castelló porque, según todo hace indicar, las reuniones familiares seguirán siendo limitadas y no podrá haber demasiada actividad por la calle debido a la pandemia del coronavirus. Pero, para tratar de poner algo de alegría y no perder el espíritu que le caracteriza, la directiva de la Unió Atlètica Castellonense (UAC) ha optado por una curiosa propuesta para que la popular San Silvestre no pierda su esencia pese a las dificultades del momento.

De este modo, y debido a que la carrera en sí no se podrá celebrar para evitar aglomeraciones, la UAC pone en marcha la San Silvestre Solidaria, que servirá para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Aquellos interesados tan solo tendrán que inscribirse en la tienda Urban Running de la capital de la Plana (calle Pérez Galdós,4) o en la sede de la AECC (paseo Ribalta, 25-27), o bien a través de la web urbanrunningcastellon.com , y cuando les avisen podrán pasar por alguno de los dos espacios anteriormente citados para recoger la tradicional bolsa del corredor conmemorativa de la prueba.

Esta contará con una camiseta de recuerdo de la carrera en su edición de este atípico 2020, un gymsack (bolsa de saco deportiva), un buff para el cuello, unos calcetines de running y un detalle que la propia AECC ha querido tener con todos aquellos que se animen a participar en esta curiosa iniciativa con la que se dará fin al 2020.

Las inscripciones se podrán llevar a cabo a partir del próximo 1 de diciembre y el precio será de 5 euros, de los cuales una parte irá destinada a la lucha contra el cáncer a través de su asociación en la provincia de Castellón.

En tiempos de coronavirus, el deporte y las entidades relacionadas con el mismo se han tenido que ir renovando y adaptando a la llama nueva normalidad y a las medidas de seguridad establecidas para evitar posibles contagios. La UAC se vio obligada a suspender el grueso de su calendario de pruebas, pero mantiene la ilusión de que durante el 2021 se pueda celebrar alguna aunque sea de forma virtual.