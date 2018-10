La prensa madrileña desata la 'operación Hazard'

El Real Madrid ha puesto en marcha la 'operación Eden Hazard' con todos los efectivos disponibles. En medio de la galopante crisis deportiva que asola al equipo de Lopetegui, se ensalzan las virtudes del belga, se especula sobre cómo y cuándo llegará al Madrid o por cuánto dinero saldrá del Chelsea. Con el entrenador cuestionado, tras cuatro partidos sin marcar, la conversación sobre el Real Madrid se ha trasladado a un futuro supeditado al mercado, mientras vive en un presente golpeado por los malos resultados. Basta con repasar las primeras portada de los diarios deportivos y los programas de radio madrileños

Las negociaciones para fichar al jugador belga siguen en el mismo punto, a la espera de que Hazard responda a la oferta de renovación o a que el Chelsea decida venderlo. Sin embargo, se ha puesto en marcha la gran escenografía mediática para reclutar de nuevo la ilusión de los madridistas de cara a un futuro deportivo que ahora mismo se denota incierto.

"Es mi sueño"

Hazard no esconde su deseo de jugar en el Real Madrid: Es el mejor club del mundo. No quiero mentir, es mi sueño desde que era niño, dijo el fin de semana. Pero también dejó claro que todavía no ha tomado una decisión, que valora renovar con el Chelsea y que, en cualquier caso, no va a seguir el camino de su compatriota Courtois, cuando forzó su salida del club en verano con destino al Bernabéu.

A partir de ahí, la filtración de noticias sobre el futurible jugador del Madrid ha sido constante. En cada medio de comunicación se especula sobre si fichará en pocos meses, en el mercado de invierno o habrá que esperar hasta la próxima temporada, si el jugador pedirá al Chelsea salir o se mantendrá, como hasta ahora, en un plano de respeto máximo a las decisiones de su club.

Las encuestas sobre la aceptación que tendría el belga entre la afición madridista se han propagado como un virus y han ensalzado a Hazard como la solución, en medio del peor inicio de Liga en lo que llevamos de siglo, para todos los problemas deportivos.

Renovar o no renovar

El gran debate en Inglaterra en torno a Hazard no es cuál sería su destino, es si renovará o no su contrato con el Chelsea, que termina en 2020. Si se decantará por cumplir su sueño de infancia o apostar por triunfar en el club que, según sus palabras, se lo ha dado todo. Todo después de pasar un verano complicado tras no conseguir plaza en la Champions League pero mientras está atravesando un dulce momento de juego.

El caso guarda ciertas similitudes con el de Antoine Griezman, el Atlético de Madrid y el Barcelona en verano. Al final, en contra de lo que se creía, el jugador terminó renovando por el club madrileño.