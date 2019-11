Presentación oficial al futuro del club en el Estadio de la Cerámica

Los equipos de la cantera grogueta se presentaron oficialmente ante miles de aficionados en un día muy especial para los más de 700 jugadores y 140 entrenadores que forman parte de la estructura. Ayer, en el descanso del partido del primer equipo ante el Celta, en el Estadio de la Cerámica, se realizó la presentación oficial de los conjuntos del fútbol base amarillo. Todos ellos recibieron una calurosa ovación de los miles de aficionados presentes.

Desde los jóvenes del Villarreal C hasta las pequeñas promesas de Psicomotricidad, pasando por los conjuntos femeninos y los equipos EDI, se citaron sobre el verde del Estadio de la Cerámica en un homenaje al que no pudieron asistir el Villarreal B y el femenino C, ya que disputaban sus encuentros del fin de semana a domicilio ayer por la tarde.

El Villarreal es un club que apuesta por la cantera grogueta y cuida todos los detalles. Muestra de ello es que actualmente un total de 11 jugadores de la primera plantilla se han formado en las categorías inferiores. La Ciutat Esportiva de Miralcamp es una mina de talento futbolístico.

Los jugadores y técnicos cuentan con las mejores instalaciones y materiales, así como un equipo humano que trabaja día a día para formar futbolistas, aunque también personas, que es lo primordial. Ayer, todos ellos recibieron el aplauso por parte de la afición del Submarino.