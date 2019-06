Una pretemporada de prestado

Las obras y reacondicionamiento de Castalia impiden su uso, para partidos e incluso entrenamientos, por parte de la primera plantilla del CD Castellón (el club ha solicitado comenzar la próxima campaña en Segunda B a domicilio, para tener una mayor margen), de ahí que la comisión deportiva, al margen de trabajar en dar salida a los descartes y reforzar el plantel de Óscar Cano, también lo haga en la confección de una atípica pretemporada... de prestado. El Castellón comenzará a sudar el 17 de julio, aunque los futbolistas están citados los dos días precedentes (15 y 16) para someterse a las preceptivas pruebas médicas y los controles.

Los albinegros recurrirán a las instalaciones de Marina d’Or como cuartel general para este verano. Los orelluts, en el tramo final del pasado ejercicio, aparcaron los desplazamientos hasta Orpesa para trabajar en el propio estadio, pero tanto el club como la Ciudad de Vacaciones han estado siempre en perfecta sintonía para retomar las relaciones.

PLANES // Sin embargo, la dirección deportiva estudia una pequeña concentración, con no demasiadas pretensiones en cuanto a lugar y duración, con el fin de que la plantilla, si bien no va a registrar tantas novedades como hace un año, pueda conocerse en mayor profundidad y en un espacio de tiempo no muy prolongado. Con todo, lo que más interesa al albinegrismo, son los partidos, esos con los que combatir la morriña, máxime cuando el Castellón, por primera vez en varios años, acabó de competir a mediados de mayo, transcurriendo tres meses entre el memorable partido de salvación frente al Barcelona B y la jornada inaugural de la temporada 2019/2020.

Los albinegros disputarán en torno a ocho encuentros, limitando su área de acción a la Comunitat Valenciana. No se quiere sobrecargar a los futbolistas con una saturación de partidos ni tampoco con muchos kilómetros. Están confirmados las visitas al San Pedro y l’Alcora (24 y 27 de julio, respectivamente), reservando el plato fuerte para un duelo, en torno al 10 de agosto, frente a un conjunto de 2ª A.