LA PREVIA | El Castellón, a la conquista de Lugo para salir del descenso

El Castellón se mide ante el Lugo este domingo (18.15 horas, Movistar LaLiga) en el Anxo Carro con el foco puesto dos objetivos que realmente se funden en uno mismo, por un lado continuar con la buena dinámica de resultados de las tres últimas jornadas, en las que los albnegros han sumado siete puntos de nueve, y por otro reencontrarse con la victoria lejos de Castalia, donde no suman los tres puntos desde el pasado 12 de septiembre.

Con todo, el equipo de Juan Carlos Garrido, que actualmente se sitúa a un solo punto de la permanencia en Segunda División, espera dar continuidad a sus dos principales pilares en los que ha fundamentado su mejoría, la seguridad defensiva mostrada en los últimos tres compromisos, en los que solo ha encajado un gol -ante el Sabadell- y fue de penalti, y la efectivad en ataque, este Castellón necesita menos ocasiones para sacar rédito ofensivo.

El conjunto de la capital de la Plana es un equipo al alza a día de hoy, tras sufrir cuatro derrotas consecutivas, frente al Almería, Mirandés, Fuenlabrada y Girona, el equipo orellut ha logrado salir de la negativa dinámica con un parcial de siete puntos de nueve posibles, merced a la goleada ante Las Palmas en Castalia (4-0), al meritorio empate sumado frente al Leganés en Butarque (0-0, y al triunfo vital contra un rival directo como el Sabadell el pasado sábado (2-1).

Si el Castellón llega al Anxo Carro en progresión el Lugo lo hace en regresión, no en vano, los gallegos únicamente han logrado cuatro puntos de los últimos 21 y, tras empatar el pasado fin de semana en Girona (1-1) vuelven a mirar hacia abajo, de hecho, los lucenses se sitúan a seis puntos del Castellón, con lo que una derrota les sumiría directamente en la pugna por la permanencia.

El cuadro albivermello está dirigido por Luis César Sampedro, tercer entrenador en la presente temporada, tras Juanfran García y Mehdi Nafti, que curiosamente debutó en el partido de la primera vuelta en Castalia, saldado con una polémica victoria (0-1) gallega. No obstante, aunque el contexto del Lugo no se excesivamente boyante en las últimas jornadas, eso no ha sido óbice para que el estadio rojiblanco haya pasado a ser un campo asequible. Y es que el Lugo no pierde en casa desde el pasado 11 de octubre y, además solo ha concedido dos derrotas en su campo, concretamente frente al Almería y al Mallorca.

De cara al partido Juan Carlos Garrido no podrá disponer de Satrústegui, Víctor García, ni Marc Castells, todos ellos lesionados, amén de Javi Moyano, que tiene permiso por su reciente paternidad. Con todo ello, el técnico valenciano continuará teniendo el mismo problema de las últimas semanas en el flanco izquierdo de la defensa y a ello se la une la ausencia del exzaguero del Valladolid. Por otro lado, el Castellón tiene apercibido de sanción a Rubén Díez, si el zaragozano viera una cartulina amarilla se perdería el próximo partido ante el Espanyol (viernes, 21.00 horas).

Pese a todo, no se prevén muchas variaciones en el once albinegro, que mantendría el 1-4-4-2 y que no debería diferir mucho del formado por Whalley en portería; Lapeña en el lateral derecho, Delgado podría caer al izquierdo, mientras que Iago Indias, fijo en el eje de la zaga, podría estar acompañado bien por Rafa Gálvez o por el esloveno Khrin. Por delante Bodiger y Señé repetirían en el equipo titular, César Díaz y Marc Mateu se ubicarían en las bandas; y Jorge Fernández y Rubén Díez en la pacerla ofensiva.

Por su parte, Luis César Sampedro tendrá a todos los futbolistas a su disposición, aunque el defensa Alende y el delantero Manu Barreiro están entre algodones. Por otro lado, Djaló, El Hacen y José Luis Rodríguez 'el Puma', internacionales con Guinea Bisau, Mauritania y Panamá respectivamente, finalmente sí que podrán ser de la partida ante el Castellón este fin de semana, no así en para el próximo compromiso de los gallegos.

En el capítulo de precedentes, Lugo y Castellón únicamente se han visto las caras en una ocasión en el Anxo Carro, concretamente fue en la temporada 1992/93, en Segunda División, en aquel envite los albinegros vencieron por 0-1 con un tanto de Manolo Herrero. Casi tres décadas después los orelluts buscan otro triunfo en tierras lucenses para salir de la zona de descenso y acercarse al objetivo de la permanencia en Segunda División.

POSIBLES ALINEACIONES:

Lugo: Cantero; Campabadal, Venancio, Alende o Pita, Canella; El Hacen, Xavi Torres, Juanpe Jiménez; Appiah, 'Puma' Rodríguez; y Manu Barreiro o Carrillo.

Castellón: Whalley, Lapeña, Khrin, Iago Indias, Delgado, Bodiger, Señé, César Díaz, Marc Mateu, Jorge Fernández y Rubén Díez.

Árbitro: Ortiz Arias (Colegio Madrileño).