La previa | El nuevo Castellón se somete al exigente examen de Almería

El nuevo CD Castellón, el que, bajo el mando de Juan Carlos Garrido, cambió totalmente (menos posesión, más fortaleza defensiva y más remate), viene de vencer a un candidato al ascenso como el Sporting, pasa el test del Almería (21.00 horas), el equipo revelación de la Copa del Rey, el único que no es de Primera en los cuartos de final del torneo del KO.

Un Almería que fue capaz de meterle cinco al Alavés en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que se permite el lujo de reservar a jugadores para esta competición como Fran Villalba, José Carlos Lazo o Juan Villar, obligará a los albinegros a un grado máximo de exigencia. Superior, incluso, al que mostraron contra los gijoneses.

LOS QUE NO JUGARÁN

Garrido, aunque cuenta con más efectivos que para su estreno de hace seis días, está en disposición de repetir once. «Se trata de mantener una base: dar continuidad a bloque me parece lo mejor», subrayó. Se deja en casa a Juanto Ortuño, Paolo Fernandes, Adrián Lapeña y Guillem Jaume, pero ya dispone de César Díaz, Óscar Whalley, Marc Castells e, incluso, de Javi Moyano, aunque lleva sin competir cerca de cuatro meses. «Ha llegado mejor de lo que pensábamos y es un jugador de integración inmediata, así que creo que estará muy pronto con el equipo», resumió el entrenador albinegro.

Continúa empeñado en ir más allá en la transformación del equipo. Sin duda, esta complicada salida le viene pronto, pero también parecía que el Castellón no iba a estar preparado frente al Sporting, al que derrotó por 2-0.



PRIMER MANDAMIENTO

«El equipo debe trabajar y ser competitivo: que los jugadores lo den todo en el campo, es el primer mandamiento», incidió. «Con esa base, la táctica, el juego, siempre tiene una evolución constante», recalcó.

Así que habrá que esperar un encuentro similar al de su debut. «El Almería tiene, probablemente, la mejor o una de las mejores plantillas de la categoría, capaz de alinear a dos onces distintos en Liga y Copa del Rey, con calidad para jugar con el balón», condensó el análisis. «¿Como el Sporting? Será parecido a que nos va a exigir mucho, sobre todo en el aspecto defensivo», recalcó Garrido.

Efectivamente, José Gomes sacará once futbolistas distintos a los que viene de clasificarse para los cuartos de la Copa del Rey, que pelearán con el Sevilla.