LA PREVIA | Valencia-Villarreal: Gerard, el amuleto para acabar con la mala racha

El derbi del hambre contra las ganas de comer. Posiblemente sea el Valencia-Villarreal más devaluado de los últimos años. El club de Mestalla atraviesa por una crisis institucional, con prolongaciones deportivas, que tiene a un equipo que no hace mucho jugaba Champions y levantaba una Copa, a solo cinco puntos del descenso. Y lo peor es el ambiente de crispación que se respira en el ya de por sí complicado entorno che. El Submarino, por contra, es la otra cara de la moneda, aunque sobre el terreno de juego los resultados apuntan a una racha de siete partidos sin conocer el triunfo. Por ello, ambos clubs llegan con una presión importante al duelo de esta noche en Mestalla (21.00 horas). Eso sí, presión para los dos con distintos matices.

Las urgencias por ganar mantienen ese morbo que la diferente posición en la clasificación podría restar, ahora que el grande del fútbol valenciano es el Villarreal, con un Valencia muy venido a menos en todo. Incluso, el interés añadido de que hasta seis componentes del Submarino, incluido el técnico, hayan tenido un pasado muy importante en el rival, parece en segundo plano por la importancia que tiene la victoria para los dos clubs y lo mal que se quedaría el que acabase perdiendo.

No podrá estar Coquelin, por lesión, pero será la primera vez en muchos años que Dani Parejo se enfrente al equipo donde ha jugado nueve años y en el que era un referente para la afición valencianista, además de ser el capitán. Mas de lo mismo, Unai Emery, sin olvidar a Jaume Costa que jugó cedido en Mestalla la pasada temporada. Menos reciente es el pasado che de Paco Alcácer y Raúl Albiol, pero ambos también han sido futbolistas muy relevantes en la historia del Valencia CF.

No se espera que Unai Emery efectúe muchos cambios en el once. Más bien muy pocos, apuntándose la titularidad del nigeriano Chukwueze en ataque junto a Moi y el plus de Gerard Moreno, el delantero mas en forma de LaLiga y el mejor amuleto para finiquitar una racha de siete partidos sin ganar. Paco Alcácer será duda.

La vuelta de Mario es posible después de mas de dos meses de baja, es posible que todavía no permita que sea titular, y el comodín del Villarreal, Juan Foyth, tiene todas las opciones para ser titular en el lateral derecho.



LAS DUDAS DE GRACIA / En el bando del Valencia, se espera que Gracia dé continuidad a Jasper Cillessen en la meta, la suspensión de Diahkaby llevará a Javi Gracia a recuperar a Hugo Guillamón para el centro de la defensa como pareja de Gabriel. Salvo cambio de sistema, algo que no se descarta del todo, parece que Carlos Soler y Racic seguirán en el centro el campo. Wass y Yunus se jugarán un puesto en la banda derecha, con ventaja para el danés, mientras que en la izquierda Gracia tendrá que elegir entre recuperar a Guedes, o al trabajador Álex Blanco. En ataque, Kang In Lee y Maxi Gómez parecen fijos. Y pese a todo, un Valencia-Villarreal siempre es un derbi que promete.