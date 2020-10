Primera derrota de la temporada para el Peñíscola en Cartagena

Primera derrota en liga 2020/21 del Peñíscola Globeenergy al caer 6-3 en un partido con claro dominio del Jimbee Cartagena. El conjunto de Manolín se mantiene con siete puntos en la clasificación, los mismos que el equipo cartagenero.

No se encontró nada cómodo el Peñíscola a lo largo de los cuarenta minutos de partido, comenzando mal. De hecho, a los 37 segundos Cartagena ya iba 1-0 con un gol de Juanpi tras marcharse en velocidad de Paniagua por la banda.

El equipo de Duda era el dominador, sin posibilidad de reacción de los de Manolín, que solo podían intentar defenderse pasando apuros. En el minuto cuatro los árbitros anularon un gol de Mellado por mano y las ocasiones continuaron hasta que en el nueve llegaba el 2-0 con un potente derechazo de Lucao. Manolín pidió tiempo muerto pero no mejoró el Peñíscola que encajó el tercero, marcado por Andresito, de estrategia y el cuarto, de Avellino, de vaselina.

No fue hasta el minuto 14 cuando el Peñíscola dispararía por primera vez entre palos. Tuvo que ser de doble penalti y Paniagua marcó el 4-1 con un disparo ajustado para que no llegase Raúl. Saladié y Tuli perdonaron unas ocasiones que podrían haber metido en el partido al Peñíscola. No llegó el gol y sí el quinto de Cartagena marcado por Andresito desde el punto de diez metros. Paniagua mandó el balón al travesaño antes del descanso.

Otro gol de Paniagua en el minuto 26 con un disparo raso de falta volvió a ajustar un poco el marcador, pero Cartagena daba la sensación de tener el partido muy controlado y con un poco más de intensidad llegaron un tiro al larguero de Jesús Izquierdo y tres ocasiones claras del propio Izquierdo, Juanpi y Solano que despejó Molina.

Manolín sacó el portero jugador a nueve minutos del final pero el plan del equipo era demasiado repetitivo: buscar espacios para que Paniagua chutara potente desde lejos. Tuvieron algunas opciones los azulones y el gol llegaría en una jugada distinta en la que Walex asistió al segundo palo para que David Señoret marcarse el 5-3 a poco más de dos minutos del final. Andresito volvió a marcar de doble penalti en el último minuto el 6-3 definitivo.

El próximo miércoles el Peñíscola volverá a jugar un nuevo partido de liga en Primera División. Recibirá al Córdoba a las 21.00 horas en el Municipal.

FICHA TÉCNICA:

-JIMBEE CARTGENA: Raúl, Mellado, Juanpi, Andresito y Solano. También jugaron: Lucao, Jesús Izquierdo, Marinovic, Franklin, Avellino, Juan Emilio, Waltinho

PEÑÍSCOLA GLOBEENERGY: Molina, Orzáez, Igor, Paniagua y Rahali. También jugaron: Gauna, Walex, David Señoret, Miguel Fernández, Tuli, Agustin Plaza, Saladié, Starna

-GOLES: 1-0 Min.1: Juanpi; 2-0 Min.9: Lucao; 3-0 Min.11: Andresito; 4-0 Min.13: Avellino; 4-1 Min.14: Paniagua; 5-1 Min.17: Andresito; 5-2 Min.26: Paniagua; 5-3 Min.38: David Señoret; 6-3 Min.40: Andresito.

-ÁRBITROS: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo. Tarjeta amarilla: Mellado, Marinovic (Cartagena), Igor, Miguel Fernández (Peñíscola)

-PISTA: Palacio de los Deportes de Cartagena

-PÚBLICO: sin público