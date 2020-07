Primera derrota del Villarreal tras la nueva normalidad ante un Barcelona letal (1-4)

No pudo ser, pese a que dio la cara y lo intentó. En un buen partido con dos equipos que quisieron jugar a fútbol, el Villarreal CF no ha podido, este domingo por la noche, dar un zarpazo a la Liga en la visita del FC Barcelona, contra el que ha caído derrotado por 1-4, en la que es la primera derrota tras la nueva normalidad. El Estadio de la Cerámica ha acogido el partido correspondiente a la 34ª jornada en Primera División, en el que los amarillos buscaban un triunfo que les permitiera alcanzar la 4ª posición momentánea, ya que en caso de vencer hubiera empatando a puntos con el Sevilla, una circunstancia que finalmente no se ha producido.

Con esta derrota, el Villarreal continúa en 5ª posición, con 54 puntos, uno más que el Getafe, que es 6º con 43, y a tres del Sevilla, 4º con 57 unidades y que este lunes se medirá al Eibar para cerrar la 34ª jornada liguera. Por su parte, los azulgrana son 2º, con 73 puntos, a cuatro del líder, el Real Madrid.

¡¡¡EL PARTIDO, MINUTO A MINUTO!!!

Un encuentro para el que Javi Calleja ha apostado por un tridente ofensivo formado por Chukwueze, Alcácer y Gerard Moreno.

Por bando azulgrana, la presencia del delantero francés Antoine Griezmann en el once es la principal novedad del Barcelona en el duelo ante el Submarino, que presentará su equipo de gala ante el conjunto catalán. Además, en el equipo de Quique Setién también destaca la presencia de Sergi Roberto en el centro del campo en lugar de Riqui Puig.

Así, el equipo amarillo forma con Asenjo, Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Iborra, Anguissa, Cazorla, Chukwueze, Alcácer y Gerard Moreno.

Por el Barcelona, Setién ha elegido a Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Vidal, Sergi Roberto, Griezmann, Messi y Luis Suárez.

¡¡MINUTO A MINUTO!!

FINAL DEL PARTIDO

El Barcelona se lleva los tres puntos del Estadio de la Cerámica con un recital de goles, hasta cuatro, todos ellos de bella factura, ante un Villarreal que lo intentó, tutetó al Barça, llegando a ir 1-1, pero que los rápidos tantos azulgrana tras dicho empate bastaron. Casi en el último minuto, Ansu Fati establecía el 1-4 definitivo.

SEGUNDA PARTE

Min. 92: Otra parada providencial de Asenjo. Buenos reflejos del palentino, que despeja un cañonazo a bocajarro de Braithwaite.

Min. 91: Al larguero Messi. El astro argentino ejecuta una falta que pega en la cruceta, en la misma escuadra entre el larguero y el poste derecho de Asenjo.

Min. 89: Paradón de Asenjo. El cancerbero del Villarreal le para un mano a mano a Messi.

Min. 86: 1-4. Ansu Fati sentencia para el Barça. El joven canterano azulgrana, tras jugada individual, bate por bajo a Asenjo sentenciando el choque.

Min. 75: Disparo de Chukwueze. El lanzamiento del nigeriano es detenido por Ter Stegen.

Min. 70: Fer Niño entra por Bacca en el Submarino. Calleja retira al colombiano, que había entrado en la primera mitad reemplazando a lesionado Alcácer.

Min. 69: Gol anulado a Messi tras revisión del VAR. El crack argentino había anotado tras un pase de la muerte de Sergi Roberto, pero había fuera de juego previo de Arturo Vidal en un pase anterior de Rakitic.

Min. 55: Cambio en el Villarreal: Trigueros reemplaza a Cazorla para aportar frescura en la medular.

Min. 46: Doble cambio en el Villarreal: Entran Bruno Soriano y Moi Gómez por Iborra y Gerard Moreno en un Submarino que busca la remontada.

DESCANSO: Villarreal-1, Barcelona-3. Partido jugado de poder a poder en un primer acto en el que ha habido intercambio de ocasiones en una y otra área, siendo el Barça más efectivo, que se ha marchado al vestuario con dos goles de ventaja.

PRIMERA PARTE

Min. 44: 1-3. Golazo de Griezmann: Luis Suárez cede a Messi en la frontal del área de tacón a Griezmann, que desde la frontal bate de vaselina a Asenjo.

Min. 41: Otro paradón de Asenjo. El palentino se estira para despejar abajo un disparo a bocajarro de Luis Suárez.

Min. 37: Paradón de Asenjo. El meta del Villarreal evita el 1-3 en un mano a mano con Arturo Vidal.

Min. 35: ¡Baccaaaaaa casiiiii! El delantero colombiano fusila a Ter Stegen, pero el portero azulgrana manda el balón a córner.

Min. 34: Cambio: Bacca entra por el Alcácer en el Villarreal. El ariete valenciano se marcha lesionado.

Min. 30: Chukwueze intenta empatar con un lanzamiento en diagonal con la zurda desde la frontal del área, pero no encuentra portería.

Min. 19: 1-2. Luis Suárez pone en ventaja al Barça: Gran jugada de Leo Messi que, tras sortear a varios rivales, cede a Luis Suárez, que anota un golazo con un lanzamiento por la escuadra en diagonal desde la frontal del área.

Min. 18: Falta directa de Leo Messi, que sale por encima del larguero tras dar en la barrera. El córner se sacó sin peligro para el Submarino.

Min. 16: Galopada de Alberto Moreno, que se interna por la izquierda y lanza fuerte al exterior de la red de la portería del Barcelona.

Min. 14: 1-1. Gerard Moreno empata para el Villarreal: Centro desde la derecha de Alcácer para Cazorla, que lanza a portería y el rechece de Ter Stegen es aprovechado por Gerard Moreno para fusilar al meta azulgrana para empatar.

Min. 4: 0-1. Pau Torres, en propia portería: Jordi Alba llega a línea de fondo, da el pase de la muerte a Griezmann, pero Pau Torres toca antes u bate a Sergio Asenjo, adelantando al Barcelona.