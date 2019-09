Primera prueba de fuego contra un rival directo para el Villarreal B

El Villarreal B visita al Hércules esta tarde (19.45 horas, en el Rico Pérez) para afrontar su primer examen serio de la temporada, y es que el cuadro alicantino es uno de los claros candidatos a disputar la promoción de ascenso a Segunda División B al término de la liga regular.

Los groguets tienen ante sí su primer encuentro serio de la presente campaña, y éste llega en la segunda jornada, cuando los futbolistas todavía se están acoplando y no tienen asentados los automatismos, máxime en un filial.

Pero la competición no da tregua y el calendario es caprichoso. Y en su día decidió emparejar a dos equipos que están llamados a repetir su clasificación para el play-off y lograr el ansiado ascenso a la categoría de plata, un reto más exigido, si cabe, para los herculanos, que ya suman seis campañas en Segunda División B.

A por la segunda victoria // El Villarreal B buscará dar continuidad a las buenas sensaciones y al resultado de la primera jornada, en la que derrotó al Atlético Levante en casa por 2-1, con goles de Villa y Espiau. La escuadra amarilla ofreció buenas sensaciones aunque tuvo que sufrir para sumar los tres primeros puntos, algo que no consiguieron los de Planagumà, que no fueron capaces de pasar del empate en el campo del Prat. Para los alicantinos no habrá excusas esta tarde para que la victoria se quede en el Rico Pérez, una presión que podría aprovechar el filial del Submarino para sacar pretroleo.

Los pupilos de Miguel Álvarez vuelven a un campo propicio para ellos, ya que de las siete veces que lo ha hecho anteriormente ha ganado en tres ocasiones y ha empatado en otras dos, es decir, solo se han ido sin puntuar del feudo alicantino en dos ocasiones. En el último enfrentamiento, en enero de este mismo año, el cuadro herculano logró un triunfo muy meritorio por 2-1, un partido que hizo dar un golpe encima de la mesa al equipo de Miguel Álvarez.

Sin lugar a dudas, un escenario excepcional para motivar a los canteranos del Mini Submarino a conseguir una nueva campanada ante uno de los equipos más preparados para lograr el ascenso. Sin embargo, el Villarreal B no podrá contar con el lesionado Edu Adell, aquejado de la rodilla. Además, Álex Baena cumplirá partido de sanción.