Las promesas del Onda regresan por sus fueros

El filial del Onda recuperó la pasada temporada la categoría que jamás debió perder. Después de un dramático descenso a Segunda Regional, el segundo equipo ondense se repuso y cuajó una campaña sencillamente perfecta para volver por la vía rápida a Primera Regional. Así las cosas, el cuadro ondense vuelve al lugar que más campañas ha militado en las últimas dos décadas.

Tras el importante éxito la dirección deportiva del filial rojiblanco ha intentado armar un equipo de garantías para, en principio, no sufrir por conseguir el objetivo principal, la permanencia. Posteriomente, una vez sellada la salvación, este Onda B no renuncia a nada y no se pone techo. No obstante, más allá las metas meramente competitivas estará la función formativa, algo prioritario para en una entidad que tanto cuida la cantera.

Base más promoción juvenil // En una campaña especial en la que el segundo equipo rojiblanco competirá enel grupo II, no hay cambios en el banquillo, Aitor Tío, entrenador con pasado en las canteras del Club La Vall y del Levante, y artífice del éxito ondense, volverá a dirigir a las promesas del Onda. La plantilla será una de las más jóvenes de la categoría, y es que a su baja edad media el curso pasado hay que sumar ahora la promoción de diversos futbolistas juveniles que terminaron su etapa de formación el pasado curso futbolístico compitiendo en la exigente Regional Preferente juvenil.

Un claro ejemplo de este relevo generacional lo protagonizan el portero Borja; los defensas Óscar Piñón, Álvaro Ríos o Javier Hurtado; o los centrocampistas Gaizka Julián, Juan Marín, Carlos Cortés o Ximo Alós. El Onda B es la antesala a la promoción hacia el primer equipo, un salto muy importante, habida cuenta de que el conjunto de Jacint Guimerá tiene como objetivo conseguir el ascenso a Tercera División, una meta ambiciosa en la que no caben los experimentos.

No obstante, diversos jugadores con proyección ya hicierion la pretemporada con los mayores y ofrecieron gratas sensaciones al cuerpo técnico. En este filial hay calidad técnica y tampoco es un equipo exento de lucha, no será nada fácil socabar el ímpetu de la nueva generación.