El propietario de los Mavericks se arrodillará con sus jugadores

El propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, se ha sumado a la iniciativa de arrodillarse durante el himno con sus jugadores si estos deciden hacerlo antes de iniciar los partidos. El empresario estadounidense aseguró que en estos instantes se encuentran ante un "momento único" para que Estados Unidos pueda"crecer como sociedad" y así ser conscientes de lo que sucede en el país con las comunidades minoritarias.

El movimiento 'Black Lives Matter' tras la muerte de George Floyd ha provocado una gran revolución en prácticamente todo el mundo, a lo que esta vez se suma el equipo de los Mavericks con su apoyo a dicho acontecimiento. El empresario del equipo, Mark Cuban, aclaró que es importante escuchar cuál es la opinión de los jugadores sin cuestionar su compromiso con la bandera o el himno.

CUBAN SE SUMA AL MOVIMIENTO

El propietario de los Mavericks tiene muy clara sus intenciones, y no ha dudado en sumarse al equipo si estos deciden arrodillarse durante el himno por la lucha contra el racismo. "Si se arrodillaran y fueran respetuosos, estaría orgulloso de ellos. Espero unirme a ellos", indicó Cuban en una entrevista para el programa 'Outside the Lines' de la cadena ESPN. Además, espera que la NBA sea flexible en cuanto a la normativa sobre el himno nacional y que se permita que los jugadores "hagan lo que dictan sus corazones", apuntó Cuban. Esta iniciativa ha molestado mucho al presidente Donald Trump.

Cuban, ahora, ha cambiado su perspectiva acerca de este movimiento, ya que en el 2017 se sumó a las críticas de Trump cuando Collin Kaepernick se arrodilló para protestar contra la injusticia social y la brutalidad policial. "Creo que los jugadores estarán de pie, espero que lo estén", dijo en su momento. Sin embargo, ahora cree que los atletas "han aprendido y evolucionado como país", por lo que se une al movimiento contra las minorías que existen en el país. "Así que estaré junto a nuestros jugadores, sea lo que sea que elijan hacer, pero cuando hacen lo que está en su corazón, lo que sienten que representa quiénes son y buscan hacer avanzar a este país en lo que se refiere a las relaciones raciales, creo que es algo hermoso y estaré orgulloso de ellos", sentenció.