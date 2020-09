El protocolo de la vuelta del deporte no profesional, lleno de dudas

Veintinueve páginas reflejan el acuerdo del Consejo Superior de Deportes (CSD) con todas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las federaciones deportivas españolas, la Asociación del Deporte Español, el Comité Olímpico y Paralímpico Español, y otros interlocutores del deporte y organizadores de competiciones, para el regreso de las competiciones no profesionales, según www.iusport.com. Un protocolo que parte de un principio de autorresponsabilidad y voluntariedad desde todas las partes para cumplirlo, incluyendo, además, los entrenamientos. Cuando el borrador sea aprobado, ha de transcurrir un mes para el inicio de las competiciones oficiales no profesionales.



PCR y control médico

El documento empieza recordando que nunca se podrá acudir a una actividad federativa, ya sea entrenamiento o partido, si hay constancia de tener covid-19 o alguien del entorno. Y que no se puede hacer hasta no contar con la autorización médica. Además, recomienda reconocimientos médicos previos y PCR 72 horas antes de las competiciones.

Así, todos los participantes deberán rellenar un cuestionario coordinado por el jefe médico de cada equipo y, en función del mismo, se tendrá que hacer chequeos médicos a los asintomáticos, que tengan síntomas leves o moderados. Lo que inicialmente era necesario, ahora queda en una recomendación.

Entrenamientos

La vuelta a los entrenamientos se hará cuando cuenten con la autorización de las distintas comunidades autónomas, que los equipos deberán acreditar ante las mismas el cumplimiento de todas las normas. Los desplazamientos a otras comunidades autónomas podrán realizarse bien en autobús o en vehículos particulares. Si hubiera que dormir en el lugar del partido o la prueba, tanto antes como después, aconseja que sea en habitaciones individuales y evitando tener contacto alguno con el resto de huéspedes.

El calendario de partidos deberá hacerse de tal forma, que permita la desinfección total de las instalaciones siendo el equipo local el responsable en coordinación con la federación. Deberán tener termómetros y desinfectantes en el acceso; además, todos los que entren, deberán rellenar un formulario epidemiológico, uso de mascarillas y mantener la distancia social.

Actuación en caso de covid-19

Si se produce un positivo durante la competición, el afectado tendrá que ser aislado durante un mínimo de 10 días desde la toma de la muestra y siempre que no presente síntomas. Si las presentara tendrá que estar tres días más, debiendo anunciar el positivo a las autoridades sanitarias y a la federación deportiva a la que corresponda. Si hubiera tenido contacto estrecho con alguien, éste también deberá estar 14 días aislado y será sometido a las mismas pruebas que el afectado. Se deberán desinfectar todas las instalaciones, pero queda en manos de la federación si continúa la competiciones.

El aforo

La otra gran novedad radica en el aforo. El CSD recomienda que no haya público dada la situación, aunque serán las comunidades quienes tengan la última palabra en el margen entre 500 espectadores en espacios cerrados y 1.000 en los públicos, lo cual está ahora mismo autorizado por la mayoría de ellas.