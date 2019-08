El PSG admite «conversaciones avanzadas» para la venta de Ney

Era un secreto a voces, pero desde ayer es oficial: el PSG trabaja en la salida de Neymar. Así lo reconoció Leonardo, director deportivo del club parisino, y quedó confirmado con la ausencia del brasileño en la convocatoria para el estreno liguero contra el Nimes, hoy, aduciendo problemas físicos. «Las conversaciones están más avanzadas, pero no hay ningún acuerdo. El PSG aún no está listo para cerrar un trato. Ya veremos qué pasa. Todos necesitamos que el futuro se defina, es importante tomar una decisión rápidamente», reconoció Leonardo en un encuentro con periodistas en el que no habló de clubs.

Le Parisien, el diario más cercano al PSG, se remitía ayer a fuentes brasileñas para afirmar que las conversaciones con el Madrid avanzan más rápido que con el Barça. Por supuesto, el club de Florentino Pérez parece la vía de salida mejor vista para el PSG, mientras que la preferencia del jugador es inequívocamente el Barça. Ney no lo ha expresado manifiestamente ni tras el reciente requerimiento de Piqué a mover ficha, pero sus continuas referencias a la remontada del Barça contra el PSG en la Champions del 2017 son concluyentes.

Neymar no viste la camiseta del PSG desde el 11 de mayo, ante el Angers. El gol y la asistencia que firmó entonces pueden ser su epitafio en el club parisino, que no ha vuelto a disponer de un jugador por el que pagó 222 millones al Barça hace dos veranos. Se perdió las dos últimas jornadas de Liga y la Supercopa por la sanción de la final de Copa (el aficionado al que agredió acaba de denunciarle) y tampoco disputó los amistosos de la gira asiática.