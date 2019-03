El PSV continúa como líder en Holanda

Con dos partidos más que su más cercano perseguidor, el Ajax, pero el PSV anhela proclamarse campeón en la Eredivisie y en la jornada 25 venció 2-0 al NAC Breda para llegar a 64 puntos.

No fue uno de los mejores partidos para el cuadro local, quien no tuvo muchas oportunidades como en otros partidos, pero lo que sí encontró fue la contundencia deseada en un par de aproximaciones para llevarse el triunfo.

Apenas al minuto cinco, una diagonal retrasada dentro del área chica fue rematada a primer poste por Luuk de Jong para empujar el balón hacia las redes, convirtiendo el 1-0. Fue hasta la parte complementaria, hasta el minuto 71, que Denzel Dumfries se animó con el desborde y logró encontrar a Donyell Malen que a dos tiempos mandó el disparo cruzado para sentenciar el triunfo 2-0.

On to the next one! 🙌🏻

Next up: VVV-away. #PSVNAC pic.twitter.com/2nnfGNYtxs