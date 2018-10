El quarterback Drew Brees establece un récord histórico de la NFL

Drew Brees, el quarterback de los New Orleans Saints, hizo historia en el fútbol americano. El jugador de 39 años estableció una nueva mejor marca de yardas de pase ganadas de la NFL. Brees eclipsó las 71,940 yardas de Peyton Manning en el partido de los Saints ante los Washington Redskins.

Brees entró en el encuentro del lunes necesitando 201 yardas para superar el anterior récord y logró la hazaña en el segundo cuarto cuando lanzó un pase de 62 yardas que se convirtió en touchdown. En el mismo partido superó al segundo jugador con mejor registro, el mítico Brett Favre.

La multitud de Nueva Orleans estalló de alegría en el Mercedes Benz Superdome. Sus compañeros le agasajaron en el campo. El partido se detuvo temporalmente. Su familia saltó al verde. Y Brees recibió el balón que marcó el hito. "No emprendí este viaje para romper estos récords. Solo juego porque me encanta este deporte y me encanta competir, y me encanta formar parte de este equipo", señaló el mariscal, que llevó un micrófono para registrar el sonido de tan histórico momento.

Drew Brees was mic’d up for the moment he made history 🙏



(via @NFL)pic.twitter.com/xGq1zjbFO0 — Bleacher Report (@BleacherReport) 9 de octubre de 2018

NOCHE REDONDA



Brees lanzó 363 yardas en su histórica noche llevando el nuevo récord temporal en 72,103 yardas. Los Saints, además, se impusieron a los redskins por 43-19 sobre los Redskins. Noche redonda. De ahí sus lágrimas.

“Me he derrumbado y he roto a llorar muchas veces esta semana, sólo pensando en un montón de cosas. He pensado en toda la gente que me ha influenciado en mi vida y muchos de ellos han estado aquí esta noche”, se congratulaba un emocionado Brees.

Brees suma ya 18 temporadas en la NFL. Ha sido seleccionado en 11 ocasiones en el Pro Bowl y cargó sobre sus espaldas a los Saints a una Super Bowl durante la campaña de 2009. Ese año ganó el MVP del juego.