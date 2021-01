¿Qué le pasa a la Real Sociedad, rival directo por Europa del Villarreal?

Muy poco queda de la Real Sociedad que lideró la clasificación a principios de noviembre (logró 23 puntos de 30 posibles en las 10 primeras jornadas, cuando ahora, 10 después, solo ha conseguido ocho puntos más) y que ahora suma decepción tras decepción en los dos últimos meses, curiosamente el tiempo en el que apenas si ha podido contar con David Silva, fichaje estrella del pasado verano.

La eliminación en la Copa del Rey en la prórroga a manos del Betis confirma el declive txuri urdin, que apenas celebra dos triunfos en sus últimos 16 encuentros entre LaLiga, Europa League, Supercopa de España y Copa del Rey.

No ganar el sábado (21.00 horas) en el Estadio de la Cerámica significará despedirse prácticamente de sus opciones de Champions e, incluso, empezar a preocuparse por amarrar la Europa League, en la que sigue en liza, no sin apuros (gracias a un gol en el descuento del último partido de la liguilla de Willian José, que ya no está en la plantilla), aunque afronta una complicadísima eliminatoria en los dieciseisavos de final, ante el Manchester United.

Sin embargo, los txuri urdin tienen la opción de lograr un título, en la final de la Copa del Rey de la pasada temporada, el 4 de abril en La Cartuja (13 días antes de que el mismo estadio de Sevilla acoja la final del presente ejercicio).

DAVID SILVA

El fichaje de David Silva por la Real, un equipo que cada temporada partía con la etiqueta de alternativa a los grandes pero que no acababa de cuajar, disparó a los donostiarras, que llegaron a encabezar el campeonato. Los problemas físicos del canario, que arrancaron poco antes de que el Submarino visitara Anoeta el 29 de noviembre (1-1), parecen haber contagiado al equipo. Silva, desde entonces, apenas si ha participado en dos encuentros más: 21 minutos contra el Eibar y 75 contra el Atlético de Madrid. Todavía no se ha estrenado en el 2021.

El regreso del laureado mediapunta no tiene fecha, pero debido a su reciente historial de percances musculares, es poco probable que Imanol Alguacil le fuerce. «El caso de David me preocupa», dijo, hace unas semanas, el técnico de la Real Sociedad. «Es mucho tiempo lesionado y no acaba de recuperar, pero vamos a ser optimistas», añadió. «Está avanzando y sus sensaciones son mejores, pero vamos a ser algo más precavidos para que no recaiga», subrayó.



¿UN ÚNICO PROBLEMA?

Sin embargo, reducir el desplome de donostiarras a la baja de David Silva es simplificar demasiado las cosas.

La Real es un equipo con una plantilla amplia y con una atractiva propuesta gracias a los Oyarzabal, Jazuzaj, Portu, Isak..., pero penalizada por errores de bulto. «Nos falta malicia», admitió el técnico el pasado sábado, después de que el Betis le birlara dos puntos al neutralizar un 2-0 en Anoeta en los últimos cinco minutos.