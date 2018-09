El Quick Step, campeón del mundo contrarreloj

El equipo Quick Step se ha impuesto este domingo en la contrarreloj por equipos de los Mundiales de ciclismo de Innsbruck, de 62,8 kilómetros. El conjunto belga se ha impuesto por solo 18 segundos al campeón del año pasado, el Sunweb de Tom Dumoulin, y por 19 al BMC de Rohan Dennis, otro de los favoritos para ganar el miércoles la prueba individual. El Movistar ha sido sexto.

Desde que en el 2012 los Mundiales incluyeron la modalidad de la contrarreloj por firmas comerciales, el Quick Step ha ganado cuatro de los siete oros posibles, además de sumar una plata y un bronce. Solo el año pasado se quedó sin pisar el cajón (acabó cuarto), lo que demuestra el potencial de un equipo que, pese a todo, no tiene asegurada su continuidad más allá del 2019. Si Patrick Lefevere no encuentra un patrocinador que tome el relevo de Quick Step como espónsor principal, el equipo en el que milita Enric Mas correrá en el 2019 como 'The Wolfpack' (La manada de lobos).

Los belgas Laurens de Plus e Yves Lampaert, el danés Kasper Asgreen, el luxemburgués Bob Jungels, el alemán Maximilian Schachmann y el holandés Niki Terpstra se impusieron en una prueba decidida en el último parcial. Tras la exigente subida a Axams, a 14 kilómetros de meta, el Sunweb (oro el año pasado) le superaba por 14 centésimas y el BMC (plata en el 2017) estaba al acecho a menos de 4 segundos. Afrontar el tramo final con cinco de los seis ciclistas resultó decisivo para el conjunto belga, que a la misma hora estaba ganando el Gran Premio de Isbergues-Pas de Calais con el incombustible Philippe Gilbert, que reaparecía tras su caída en el Tour de Francia.

El Movistar, como el año pasado, acabó en la sexta posición, a 1.31 del ganador y a 1.12 del podio. El equipo español, con Marc Soler, Andrey Amador, Nelson Oliveira, Jasha Sutterlin, Imanol Erviti y Winner Anacona, marcó a su paso el mejor tiempo intermedio y en la meta, pero fue superado por los cinco equipos que salieron después. Todo apunta a que el corredor catalán será quien acompañe el miércoles a Jonathan Castroviejo (cuarto con el Sky) en la contrarreloj individual.



La de este domingo ha sido la última contrarreloj por equipos comerciales en los Mundiales, ya que la UCI ha decidido que la CRE volverá a disputarse por selecciones anacionales, como sucedió entre 1962 y 1994, exceptuando los años olímpicos. Una posibilidad, aún sin confiamr, es que se convierta en una prueba mixta por relevos, en la que tres hombres correrían la primera mitad y tres mujeres la segunda (o viceversa).