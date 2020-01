«Quiero un Bisontes capaz de competir en cualquier pista»

No era un reto sencillo el que tenía por delante José Escrich cuando recibió la oferta para entrenar al Bisontes hace dos semanas. Un equipo que por historia tiene que estar arriba pero al que no le estaban saliendo las cosas y se acercaba peligrosamente a los puestos de descenso. Sin embargo, no lo dudó el valenciano, consciente de que el Ciutat es una plaza jugosa y que la plantilla tiene nivel para lograr la permanencia. Un objetivo que está más cerca tras el triunfo ante Colo Colo, donde se empezó a ver el que puede ser el Bisontes de José Escrich.

--Importante victoria ante el Colo Colo en tu debut en el Ciutat...

--Ha sido una victoria muy importante porque la derrota nos habría puesto en una situación complicada, pero el equipo lleva trabajando muy bien estas semanas y ante Colo Colo se notó en la pista, realizando un gran encuentro. La afición estuvo sensacional animando desde el primer minuto y eso lo agradecen los jugadores así que la victoria fue en parte de ellos también.

--¿Cómo están siendo tus primeras semanas de trabajo en Bisontes tras tu vuelta a la LNFS?

--La verdad es que estoy muy contento con el grupo que me he encontrado en mi llegada a Castelló y estoy convencido de que entre todos vamos a seguir sumando puntos para lograr cuanto antes la permanencia. Ahora mismo el objetivo no tiene que ser otro que mantener la categoría, el próximo año habrá que pensar más allá pero ahora ese es el reto.

--Para los que no conozcan a José Escrich ¿cómo te definirías?

--Me definiría como un entusiasta, metódico, trabajador incansable y con interpretación muy clara de mis objetivos. En esta situación hay que tratar de dar confianza a los chicos, para que salgan bien las cosas.

--¿Qué supone estar al frente de uno de los históricos del fútbol sala nacional?

--Ser entrenador de Bisontes, aunque sea en Segunda, es hacerlo en un grande. Castelló es la cuna del fútbol sala y eso exige que tanto el club, aficionados, patrocinadores e instituciones vayan en la misma dirección para recuperar el hueco en este deporte que nunca debió abandonar.

--¿Cuál es el mayor reto al que te vas a enfrentar en el banquillo del Bisontes?

--Mi objetivo no puede ser otro que trabajar para que nuestros jugadores sigan asimilando el nuevo sistema de juego cuanto antes y se vea pronto plasmado al 100% en la pista.

--Tácticamente, ¿qué Bisontes veremos sobre la pista?

--Quiero que se vea un Bisontes competitivo independientemente de la pista que sea. No tenemos que olvidar el escudo que llevamos en la camiseta y a la ciudad que representamos, solo por eso estamos siempre obligados a dejarnos hasta la última gota de sudor ante cualquier equipo.