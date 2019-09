El Villarreal suma un punto de garra en la visita del Madrid (2-2)

Minuto 90: Final en La Cerámica. El Villarreal suma un punto ante el Madrid de Zidane.

Minuto 90: Se marcha expulsado Bale tras ver dos amarillas prácticamente seguidas.

Minuto 86: ¡Gooool de Bale! Empata nuevamente el galés con un disparo al primer palo.

Minuto 75: ¡Goooool de Moi Gómez! Adelanta el alicantino al Villarreal con un remate en área pequeña tras un buen pase de Ontiveros.

Minuto 61: Gol anulado a Karim Benzema por fuera de juego. Lo consulta el VAR y el árbitro invalida el tanto.

Minuto 54: Primer cambio en el Villarreal. Se marcha Chukwueze y entra Ontiveros.

Minuto 46: Arranca la segunda mitad en Vila-real. Los de Calleja, en busca de la victoria.

Minuto 46: Descanso en La Cerámica con 1-1.

Minuto 46: ¡Gol del Madrid! Empata el Real Madrid en la última acción de la primera mitad. Bale aprovechó una gran asistencia de Carvajal.

Minuto 42: ¡Se salva el Villarreal! Disparo al palo de Benzema.

Minuto 40: ¡La tuvo Gerard! Disparó ante Courtois pero tapó bien el meta belga.

Minuto 34: Avisa de nuevo el Madrid con Lucas Váquez, que falla ante Andrés Fernández.

Minuto 24: Buena acción de Cazorla, que lleva loca a la defensa del Madrid en este inicio de partido.

Minuto 21: Dispara Bale desde fuera del área pero su disparo se marcha por encima del larguero.

Minuto 12: ¡Goooooool del Villarreal! Gerard adelanta al Submarino tras no fallar en área pequeña. El colegiado había anulado el tanto pero el VAR dio validez.

Minuto 5: Saque de esquina botado por Bale que casi acaba en gol tras un despeje fallido de Albiol.

Minuto 1: Arranca el encuentro en La Cerámica. Los de Javi Calleja buscan tumbar al Real Madrid.

LA PREVIA. El Villarreal quiere sumar la primera victoria de la temporada esta noche en La Cerámica (21.30 horas). Nada más y nada menos que ante el Real Madrid de Zinedine Zidane, que llega a Vila-real tras haber debutado con victoria en Balaídos y haber empatado la pasada jornada en el Bernabéu ante el Valladolid.

Por su parte, los de Javi Calleja que dejaron una gran imagen ante el Granada pese acabar empatando a 4, llegan a la tercera jornada tras caer ante el Levante en un partido no exento de polémica, donde el conjunto granota disfrutó de hasta dos penaltis para remontar el tanto inicial de Gerard Moreno (2-1).

Con todo ello, el técnico madrileño ha dado continuidad al once que salió de inicio en el Ciutat de València, con la única excepción de Quintillà, que sustituye al lesionado Alberto Moreno en el lateral izquierdo. No en vano, el once completo del Submarino es el siguiente:

#VillarrealRealMadrid | ¡Y este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @realmadrid! ¡Vamooooooos, groguets! pic.twitter.com/2enQXZI6F8

— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2019

Por su parte, el Real Madrid sale con la siguiente alineación: