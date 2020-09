Raba y Chaka podrían salir también

Dani Raba y Sofien Chakla también podrían aligerar la plantilla y salir del club como cedidos. No obstante, son casos con condicionantes diferentes. En lo referente al delantero cántabro, que la pasada campaña ya estuvo cedido en el Huesca, el Villarreal trabaja en su salida desde hace días. El Levante ha mostrado interés, con el visto bueno del técnico granota Paco López que le conoce de su etapa como técnico del filial amarillo, pero mientras no se desprenda de varios jugadores que aligeren el fair play financiero no está en disposición de inscribir nuevos futbolistas.

En la misma situación que el Levante se halla el Espanyol, otro de los clubs que ha mostrado un interés por Raba, aunque todavía restan dos semanas para que el mercado esté activo.

El caso de Sofien Chakla es distinto. La salida del central marroquí dependería de una hipotética contratación por parte del Villarreal de un defensa diestro para el eje de la zaga. Una posición que pretende potenciar, como ha reconocido el propio Unai Ëmery, pero que dependerá de encontrar el perfil de un futbolista que agrade al técnico y, por supuesto, que se adapte a las posibilidades económicas amarillas.

En caso de que no se produjera ninguna entrada, Chakla continuaría en el Villarreal. El objetivo para cerrar el plantel es un central diestro. J.L.L.