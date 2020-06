El Rally de Gran Bretaña, cancelado por el coronavirus

El Rally de Gran Bretaña, que estaba previsto realizarse entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, ha sido definitivamente cancelado por la gran pandemia global. La inquietud e incertidumbre a causa del coronavirus ha llevado a la anulación de la penúltima prueba del campeonato. Además, las restricciones actuales de los viajes internacionales también han sido un gran obstáculo para disputar dicha prueba, lo que no ha beneficiado nada esta situación.

La evolución por el covid-19 es algo que no ha favorecido en ningún momento al sector del deporte. Durante el desarrollo de la pandemia se han visto afectados gran cantidad de campeonatos y pruebas en lo que respecta a las diferentes modalidades. Esta vez, las circunstancias han caído en el Rally de Gran Bretaña, que no se podrá hacer para cuando estaba previsto.

La duda del campeonato

El presidente del comité organizador, David Richards, ha mostrado en un comunicado las dudas que había por la aprobación de la prueba, ya que ha explicado la cantidad de "incógnitas" que no han facilitado dicha competición en estos tiempos. Asimismo, ha aclarado que no ha sido una decisión fácil, pero que los hechos producidos no han permitido otra opción.

"No es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero, tras estrecha consulta con nuestro principal socio financiero, el Gobierno galés, lamentablemente nos vemos obligados por la actual pandemia mundial de coronavirus a hacer planes con alguna certeza para el otoño", manifestó Richards.