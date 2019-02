Ramón: «El filial está bien, solo falta el gol»

VILLARREAL B. El capitán del Villarreal B, Ramón Bueno, analizó ayer la actualidad del filial. El centrocampista burrianense afirmó que el conjunto de Miguel Álvarez se encuentra en un gran momento, a pesar de no haber podido lograr la victoria en los últimos choques: «Las sensaciones son muy buenas. Por ello, debemos estar tranquilos». «En la segunda vuelta todo se complica más. No estamos teniendo tanta facilidad para anotar gol, pero no nos preocupa porque si el trabajo es bueno los goles llegarán», explicó, añadiendo que «ante el Sabadell toca ganar de nuevo». I. M.