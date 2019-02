Ramos explica que forzó la falta, no la amarilla

Sergio Ramos se ha metido en un lío y no sabe cómo salir de él. La amarilla que vio en Ámsterdam sigue trayendo cola. El central madridista dio su versión, afirmando que dijo que buscaba forzar la falta, no la amarilla.

Corría el minuto 88, con 1-2 en el marcador. En la divisoria del campo, Dolberg recibió un balón y miró la portería de Courtois. Fue entonces cuando apareció Ramos para llevarse por delante al delantero del Ajax. Tarjeta amarilla. El árbitro señaló el camino a los vestuarios y, ya en zona mixta, al capitán blanco se le escapó la bomba de la noche.

«Me refería a forzar la falta, que era inevitable, no a la tarjeta», dijo Ramos. «Era un contragolpe peligroso, con un partido abierto y la eliminatoria también. Por eso comenté que mentiría si dijera que no sabía que acarreaba sanción, del mismo modo que sabía que no tenía otra opción que hacer la falta», ahondó.