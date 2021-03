Raquel y Nancy: dos pioneras del fútbol en Castellón

El fútbol femenino no siempre fue lo que es hoy en día. No siempre hubo televisiones, reconocimientos sociales, visibilidad y, sobre todo, apoyo. No es que a día de hoy se haya alcanzado el nivel de desarrollo idóneo, pero cuando se habla de hace 20 años es como un viaje en el tiempo. Raquel y Nancy lo saben muy bien. Ambas formaron parte del primer equipo femenino del CD Castellón, allá por el año 2001. La primera de ellas llegaba al fútbol desde el atletismo, mientras que la segunda lo hacía tras jugar a balonmano. Era algo nuevo para ambas. Eso sí, las dos se muestran orgullosas de haber comenzado a dar patadas a un balón con la indumentaria albinegra. «Jugar con la camiseta del Castellón es un recuerdo imborrable para aquellos afortunados que han podido vestir los colores del CD Castellón», aseguran.

Eran los orígenes del fútbol en el club albinegro y para ambas esta iniciativa fue francamente interesante. «Sentimos que era posible jugar al fútbol siendo chica en nuestra provincia. De hecho, muchas de las chicas que empezaron en ese Castellón fueron elegidas para jugar con la selección valenciana», recuerdan. Y es que el contexto era diametralmente opuesto al actual. «En aquellos años todavía era bastante exótico que las chicas jugasen al fútbol en Castellón. Creemos que pertenecemos a una generación previa al boom del femenino y estamos muy orgullosas de haberles abierto las puertas. Tenemos envidia sana de la evolución del deporte en el CD Castellón», comentan.

Sin embargo, dos décadas después, Raquel y Nancy se encuentran lejos de la capital de la Plana, concretamente en Viena, y en esta ocasión también ha sido culpa del deporte. «Después de varios años trabajando en la ACB recibí una llamada hace un año y medio para trabajar en la Federación Europea de Balonmano que tiene su sede aquí en Viena», indica Nancy. Por su parte, Raquel también está trabajando en el mundo del deporte, concretamente en el ciclismo, y es que en la capital austriaca gran parte de la población utiliza ese medio de transporte para desplazarse.

No obstante, la distancia geográfica se acorta a nivel sentimental cuando se refieren al CD Castellón, pues ambas continúan enganchadas a la evolución del conjunto albinegro. «Siempre que podemos ver algún partido lo hacemos. Semanalmente seguimos los marcadores y la clasificación tanto del Castellón como del Joventut».



Activas de nuevo

El albinegrismo no entiende de fronteras ni el fútbol de edad. Así lo demuestran Nancy y Raquel, que tras un paréntesis han retomado la práctica del balompié este curso a sus 37 y 38 años, respectivamente. Las dos castellonenses militan esta campaña en el Dynamo Donau.

La experiencia en un fútbol femenino en pañales fue más que reconfortante para Nancy y Raquel, por eso animan a las chicas a practicarlo: «Si quieren jugar, que sean valientes y no se lo piensen. Ahora las cosas para las chicas que quieren son más fáciles que en nuestra época. Más allá de la categoría o de si participan más en los partidos o no. La experiencia y las vivencias las recordarán toda su vida».