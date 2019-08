Raúl Albiol: "El Madrid no necesita jugar bien para ganar"

El defensa del Villarreal, Raúl Albiol, explicó este jueves que su próximo rival, el Real Madrid, "no está en su mejor momento", pero matizó que "son el Real Madrid" y que siempre son difíciles los enfrentamientos contra ellos. "Aunque parece que están con dudas", con la "calidad" que tienen "te pueden ganar en cualquier jugada y por eso es muy complicado".

"No me fío nada del Madrid, por muy inestable que esté te puede ganar, no necesitan jugar bien para ganar partidos y títulos. Tienen grandes jugadores, con mil partidos en la espalda y que no les va a pasar factura lo que haya pasado en partidos anteriores", agregó.

El exjugador del Real Madrid también habló de las bajas de su rival y agregó que "cuantas más bajas tengan, menos armas tienen", aunque apuntó que no deben fijarse en ello, sino que tienen que pensar que el jugador que esté "será de mucho nivel" y por lo tanto, "debemos centrarnos en nosotros, y en lo que debemos hacer en el campo".

Albiol, que estuvo en el Real Madrid del 2009 al 2013, dijo que "es muy especial haber pasado por ese club" y se mostró "feliz por jugar contra ellos, son uno de los mejores del mundo y de la historia, poder enfrentarte a ellos no se olvida".