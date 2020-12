La reacción del Villarreal deja helado al Fundación Albacete (1-2)

El Villarreal remontó al Fundación Albacete en un partido muy trabajado en tierras manchegas en el que se rehizo del duro golpe encajado al comienzo del choque, no en vano, las locales se avanzaron al segundo minuto con una diana obra de Martita. Pero el Submarino volteó el marcador en el segundo tiempo gracias a los goles de Salma Paralluelo, a los once minutos de la reanudación, y de Olivia Oprea, a seis de la conclusión.

El encuentro comenzó con un notable jarro de agua fría en la gélida matinal albaceteña. No en vano, a penas se llevaba jugado un minuto y medio cuando Pauleta se plantaba ante la portera Elena de Toro y ésta sacaba la pelota, pero la blanquilla recogió el rechace y cedió el cuero a Martita, que desde la frontal del área hizo subir el 1-0 al marcador. Pero el equipo de Sara Monforte comenzó a apretar con el transcurso de los minutos y encerró en su campo a las locales. Sin ir más lejos, Salma Paralluelo vio puerta, pero su diana fue anulada por fuera de juego.

Pasada la media hora de juego, de nuevo Salma, probó fortuna pero su disparo no encontró portería por poco. No obstante, el Submarino no podía descuidar su defensa, pues en una rápida contra Paula Moreno obligó a actuar a Elena de Toro y su rechace lo recogió Martita, suerte que la zaguera Olivia sacó la pelota bajo palos evitando males mayores. Las amarillas, eso sí, continuaron buscando el gol, con la posesión del balón como vía para encontrarlo, pero las locales estuvieron pétreas.



Reacción tras el descanso // La segunda mitad comenzó de una manera diametralmente opuesta para el Villarreal. Y es que a los once minutos de la reanudación Salma, tras recontar ante Cintia, ajustó el balón al palo con un disparo con pierna izquierda para establecer el empate en el luminoso.

El segundo periodo estuvo abierto, con alternativas para ambos equipos, si bien es cierto, el conjunto de Sara Monforte tuvo más verticalidad que las manchegas pero ello no bastaba para desequilibrar la balanza a su favor.

Avisó Salma a la media hora de juego, pero Paula abortó el peligro. Le hacía falta un plus más a las groguetes y la entrenadora amarilla dio entrada a Sheila Guijarro por Cristina Díaz, más madera en busca del gol del triunfo.

Un gol que terminó llegando, lo hizo con un auténtico trallazo de Olivia desde el vértice del área, el cuero le llegó a la internacional rumana en una segunda jugada y la zaguera encañonó a la red. Sonreían y lo celebraban las amarillas conscientes de la importancia del tanto. El Villarreal continúa en lo más alto de la clasificación.