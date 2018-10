El Real Madrid de Lopetegui queda en evidencia en Moscú

El Real Madrid, que empezó a remolque con el gol en el minuto uno del CSKA, culminó en Rusia una semana fatal, con un punto en tres partidos, preso de la ansiedad, la impotencia y la precipitación. Se desmoronó en Rusia, donde no apareció ninguna personalidad arrolladora que asumiera la responsabilidad en un partido incómodo.

Entre los descansos y las lesiones, Lopetegui se presentó en Moscú con una alineación muy alternativa. Dejó a Modric en el banquillo y eligió a Lucas Vázquez para sustituir a Bale, una solución a medio camino entre el cuarto centrocampista y el extremo. Todavía en el primer minuto de juego, un regalo de Kroos, que evidenció alguna carencia de Varane, se llevó por delante cualquier plan previsto. Con el marcador a favor, la defensa de tres centrales que dispuso Goncharenko en el CSKA fue un obstáculo insalvable para el Madrid.

Los tres balones que el Madrid estrelló en los palos —Casemiro, Benzema y Mariano, casi al final— no reflejan el poco peligro que transmitía en cada ataque. Mas por acoso que por juego, el equipo blanco convirtió el partido en un constante tiempo descuento de una final igualada. El equipo ruso defendía en 30 metros, con las líneas muy juntas, y el Madrid atacaba con precipitación y sin orden. Antes de terminar la primera parte, Lopetegui, que había mandado calentar a Odriozola con un gesto de rabia como quien se lamenta porque los problemas nunca vienen solos, tuvo que quitar a Carvajal, con molestias en el gemelo.

Lopetegui no aguantó más allá del minuto 60 para gastar las balas que le quedaban, quitó a Casemiro y dispuso un medio campo con Kroos y Modric y una delantera con Benzema y Mariano. El juego no mejoró, las ocasiones no llegaron con más fluidez ni con más asiduidad, pero la retaguardia rusa tomó tintes heroicos, amotinada durante 90 minutos entorno a su área, y con la expulsión final de Akinfeev, ante el acoso inofensivo del Madrid.