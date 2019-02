Un recital del Bisontes acaba con la imbatibilidad del líder

El 1-8 encajado hace una semana ante el Betis dejó al Bisontes Castellón con la sensación de tener una deuda con los 3.000 aficionados que no dejaron de animarles en la Fiesta del Fútbol Sala en el Ciutat de Castelló. Una deuda que hoy han pagado con creces al conquistar el inexpugnable feudo del líder de la Segunda División, el Pescados Rubén Burela, donde solo habían empatado tres equipos esta temporada y que ha perdido su condición de invicto al caer goleado 0-4 por el equipo castellonense.

Los de Manuel Collado, Manolín, sabían que debían firmar un partido perfecto para sacar algo positivo del pabellón Vista Alegre de Burela, y a ello se han aplicado desde el primer minuto de juego. El Bisontes ya supo jugarle al líder en su enfrentamiento de la primera vuelta del campeonato, pero entonces los gallegos acabaron llevándose los tres puntos del Ciutat de Castelló por un exiguo 0-1. Los azulones no querían que se repitiese la historia y han mostrado una solidez defensiva que se les ha atragantado a los locales.

A ello se le ha unido esa efectividad ante el marco contrario que tanto ha echado en falta el Bisontes en demasiados partidos de esta temporada, aunque lo cierto es que los castellonenses han merecido aún más premio en su visita a tierras gallegas.

Corría el minuto 7 cuando Chema, recién incorporado al juego, ha aprovechado un pase de Genís para adelantar a los visitantes. Saltaba la sorpresa en la pista del líder, y el Bisontes no solo ha logrado conservar esta mínima renta al llegar al descanso sino que a los dos minutos de la reanudación Genís ha ampliado la ventaja.

Los castellonenses no han aflojado el ritmo y Javi Rangel ha anotado el tercero en el minuto 28, lo que ha obligado al Burela a jugársela ya con el portero jugador, lo que ha aprovechado Juanito para establecer el definitivo 0-4 en el minuto 30.

Incluso Salah se ha sumado al festival azulón al saltar a la pista en el 36 para detener un doble penalti, impidiendo así que los locales marcasen el del honor.