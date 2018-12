Una reconstrucción de futuro

El Castellón se va a reforzar sí o sí. Lo han dicho por activa y por pasiva desde todos los estamentos del club, pero además es necesario debido a la mala primera vuelta de la competición —solo queda un partido por disputarse, ante el Barcelona B— que ha realizado el equipo —llamado a luchar por cotas mayores, según se anunció en verano—. La intención, siempre que el mercado lo permita, es hacer un buen número de incorporaciones que mejoren a la actual plantilla para llevar a cabo una reacción que provoque que los albinegros salgan cuanto antes de los puestos de descenso y se sitúen en una zona más cómoda para no tener problemas en la recta final.

Desde hace varias semanas, tanto el director deportivo, Juan Guerrero, como el secretario técnico, Àngel Dealbert, están robándole horas al reloj con el único fin de encontrar los refuerzos que necesita Óscar Cano para el resto de la temporada y que ofrezcan un mejor nivel que las incorporaciones que se realizaron el pasado verano y que en la mayoría de los casos habían sido reclutados por brillar en otros clubs.

Por este motivo, se están sondeando en el mercado, en la gran mayoría de los casos, a jugadores con experiencia y curtidos en equipos con presión, algunos de ellos de categoría superior y con contrato en vigor. Ambos hechos se convierten en un serio obstáculo, pero el Castellón necesita hacerse con los servicios de jugadores de este perfil, que mejoren con creces a la actual plantilla y pueda salir cuanto antes de la zona delicada de la clasificación.

Y es por este motivo que para tratar de convencerles se les presenta un ambicioso proyecto para la siguiente campaña —siempre en el caso de que se consiga la permanencia— y en el que se convertirán en pieza clave.

Los primeros, al caer / No deben pasar ya muchos días —u horas— para que se dé a conocer el nombre de los primeros fichajes del mercado de invierno, puesto que la intención es que para el partido ante el Barça B del 6 de enero (18.00 horas) en el Mini Estadi ya pueda ser alguno de la partida.

Todo apuntaba a que estos días ya se habría anunciado alguno, pero todo continúa en compás de espera. El Castellón no quiere precipitarse y busca la mejor opción para reforzar el equipo.

Además, de no poder convencer a los clubs y a los jugadores para que rescindan sus contratos, existe la alternativa de que lleguen cedidos, como es el caso de uno de los principales objetivos de los orellut, que no es otro que el delantero del Mallorca Sergio Buenacasa, del que el conjunto bermellón no se quiere desprender pese a que no está teniendo muchos minutos.

También como cedido llegaría, en el caso de concretarse, Diego Parras, lateral derecho de Las Palmas. En ambos casos, son jugadores sub-23 por lo que podrían cubrir los dos huecos de este apartado que todavía tiene libres el Castellón. Ya queda menos para que comience la revolución.