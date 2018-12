Los refuerzos de enero del Villarreal pasan por el éxito de la 'operación salida'

El mercado de invierno del Villarreal CF tiene paso obligado por la contratación de un mediocentro. El primer objetivo es Vicente Iborra, como ha venido informado Mediterráneo. Los siguientes pasos en la política de refuerzos del club pasan por el éxito de la operación salida. Si algo distingue al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el hombre que lleva el peso de la organización y la gestión del Submarino, es el respeto por el equilibrio financiero de la entidad.

No en vano, los números indican que la economía del club respira salud por los cuatro costados. En esa línea, la llegada de más refuerzos, al margen del mediocentro, vendrán ligados a los jugadores que no cuentan para el nuevo técnico groguet.

SE BUSCA UN JUGADOR CREATIVO

En sus primeros días al frente del Villarreal, Luis García Plaza ha advertido de que una de las grandes carencias se sitúa en la posición de mediocentro. El entrenador también ha pedido un jugador creativo para la parcela ancha, para jugar más escorado, posición para la que solo cuenta con Cazorla y Fornals. Son las dos prioridades. A partir de ahí… las salidas marcarán las pautas.

POSIBLES SALIDAS

Nico Sansone vuelve a situarse en la rampa de salida. El delantero cuenta con ofertas del fútbol italiano y hasta la posibilidad de marcharse a China. En principio su idea es regresar al Calcio. Otro nombre claro en la lista de jugadores que no continuarán en el club en la apertura del plazo para inscribir jugadores es Manuel Iturra. Llegó como un recambio de urgencia, pero no ha contado apenas para Calleja y no entra en los planes de Luis García. El fútbol mexicano puede ser su destino, pero su futuro no está en el Submarino.

Raba también puede cambiar de aires. El jugador cántabro posee un talento descomunal, pero solo lo ha expuesto a cuentagotas. Es uno de los canteranos que más oportunidades ha tenido, sobre todo con Calleja, su gran valedor, pero incluso acabó no contando porque su rendimiento fue muy deficiente, al margen de algunas situaciones extradeportivas que no le favorecieron en nada. Raba tiene opciones para salir del club, tanto como cedido como por medio de una venta.

Alfonso Pedraza es un caso diferente. El club amarillo cuenta con el internacional sub-21, que aunque no es titular indiscutible, sí que ha ofrecido un notable rendimiento cuando ha jugado, sobre todo cuando lo ha hecho como extremo por la izquierda. Es un futbolista que está siendo seguido por varios clubs de ligas importantes de Europa, incluso de España. Su cláusula es de 22 millones de euros y en caso de llegar un club con una importante oferta de traspaso, es una de las opciones para aligerar fair play financiero, con cuyo dinero se podría invertir en refuerzos.