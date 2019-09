El regreso de

Gerard Moreno es otro en este arranque de la temporada 2019/2020. De aquel delantero hiperresponsabilizado de la pasada campaña —como fichaje más caro en la historia del club— al actual hay notables diferencias y la principal es el cambio de actitud. «Tengo otras sensaciones. Estoy más tranquilo en el campo y no con tanta presión por si fallo», explica el delantero, que además de su coste económico, los 20 millones de euros desembolsados por el Villarreal al Espanyol en junio del 2018, ya puede presumir de otro récord como groguet. Desde el pasado domingo es el primer futbolista en la historia del Submarino en la máxima categoría que encadena las tres primeras jornadas del campeonato viendo puerta.

El catalán marcó ante el Granada en el estreno oficial de la temporada, repitió celebración en el Ciutat de València frente al Levante e hizo saltar de sus asientos a 20.000 aficionados del Villarreal el pasado domingo, cuando estrenó el marcador en la visita del Real Madrid al Estadio de la Cerámica. Solo el bético Loren aguanta el ritmo anotador del amarillo, con el que comparte el liderato provisional en la tabla de goleadores de Primera, algo que Gerard Moreno tilda como «anécdota». «Seguro que mi ventaja durará poco cuando se recupere Messi. Ya sabemos todo lo que hace y de lo que es capaz», dice el atacante del equipo groguet.

Aunque sus números son como para estar contento —además, prorroga la racha con la que acabó la pasada campaña, con otros tres tantos en las últimas cinco jornadas—, a Gerard Moreno le ha faltado el puntito de las victorias para alcanzar la felicidad completa en este sensacional arranque de temporada a nivel personal. «Es una sensación extraña llevar tres goles en este inicio y que ninguno de ellos haya servido para ganar un partido», lamenta el 7, tan cómodo con el dibujo con un solo delantero con el que Calleja comenzó la temporada como con el 4-4-2 con el que ha afrontado los dos últimos encuentros.

Pero, para Gerard, el hecho de que el Villarreal no haya aprovechado su buen juego y, sobre todo, adelantarse en el marcador en sus tres compromisos no se trata de una especie de revivir los fantasmas de la pasada campaña, en la que el equipo sufrió hasta casi el último momento. «No creo que el equipo piense en lo de la pasada Liga», aclara el delantero, que razona las causas por las que el Submarino todavía no ha podido sumar de tre en los primeros 180 minutos de la Liga: «El día del Granada fue por desajustes defensivos; ante el levante tuvo mucho que ver el árbitraje y el pasado domingo, ante el Real Madrid, fue más bien la calidad del rival la que provocó que no pudiéramos mantener hasta el final la ventaja».

PRÓXIMOS RETOS / Ahora, el primer parón de la Liga permitirá a los de Calleja reflexionar sobre los errores que han impedido que el equipo esté actualmente en la zona alta y afrontar el reinicio con las ideas más claras. El Leganés será el primer examen tras el paréntesis de los partidos de las selecciones. «Hay que comenzar a sumar ya de tres. La clave de que la victoria llegue en Leganés será cómo estemos nosotros ante un rival fuerte y competitivo en casa, a pesar de haber perdido el primer partido en su estadio», sostiene Gerard Moreno, el goleador que vuelve por sus fueros y que sueña con poder estrenarse en una lista de la Roja en el próximo parón: «Si el trabajo en el Villarreal ayuda, bienvenido será».