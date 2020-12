El relevo de Óscar Cano deberá esperar

Óscar Cano ha cumplido dos años en el CD Castellón. Les confieso que, en su momento, no me parecía el perfil adecuado para lo que necesitaba el equipo albinegro, empantanado en la cola después de una nefasta planificación deportiva, pero salvó el descenso y logró el ascenso. Dos milagros en un año.

Vuelve a afrontar este año un reto muy complicado. Si, con cierto aire de parecido en cuanto a la planificación deportiva al de su primer proyecto. Con otros matices, pero los errores han sido muchos y han desencadenado en que el Castellón tiene una plantilla con poca calidad y, menos aún, experiencia en la categoría. Eso sí, con una profesionalidad a prueba de cualquier duda y gracias a la cual hoy está fuera de puestos de descenso. Mi reconocimiento hacia estos jugadores es máximo.

Cano está sufriendo mucho en el banquillo del Castellón. Su cara no es la misma de hace dos años cuando aterrizó en Castalia. Se está dejando la piel en conseguir la permanencia. Por ello, a pesar de que son muchos los que piden su cabeza, sigue contando con crédito. Sobre todo, con la confianza del presidente. Por ello, su destitución no debe servir de cortina de humo para tapar los numerosos errores de bulto en la política de fichajes con Dealbert a la cabeza, a quien estimo como persona pero ha llegado al cargo todavía falto de experiencia, aunque su capacidad de trabajo, igual que la de Galván y Bruixola está fuera de duda alguna. Sí, pero el Castellón necesita un profesional con contactos, no solo para fichar buenos jugadores y estar en el sitio oportuno para lograr cesiones, sino también para saber negociar las salidas de futbolistas que ya no interesan por unos u otros motivos. El error de una plantilla de 29 jugadores ha sido mayúsculo.

El Castellón necesita entre tres y cuatro refuerzos de calidad como mínimo para continuar con garantías en Segunda A. Es vital para el club, para asentar el proyecto e importante para la ciudad, porque el fútbol profesional genera ingresos y, por ello, también hay que contar con ayuda institucional. Y la colaboración no solo puede ser económica.

Cano merece respeto como entrenador porque ha dado mucho al club y no que se ponga en sondeo público el nombre de Oltra como relevo. El Castellón está destinado a sufrir mucho, porque ha dado un gran salto en solo dos años a una 2ª A repleta históricos con pasado reciente en Primera. El club debe profesionalizarse, porque su actual estructura difiere poco de la de Tercera, y es un recién llegado al fútbol profesional. La situación es dura, pero lo sería menos si tuviera los 6 puntos que volaron por errores del VAR de bulto. Y acabo, el propio Cano ha sabido adaptar su estilo a la plantilla que tiene y las circunstancias con un fútbol mas directo. No obstante, difícil no es imposible y creo que esta familia de jugadores que apadrina Cano salvarán al Castellón. Lo digo convencido. PPO.