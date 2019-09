Una remontada de campeón

La remontada que realizó Sergio García Dols el pasado domingo durante la carrera de Moto3 del Gran Premio de Aragón está al alcance de muy pocos. Salía el 29º en la parrilla y concluyó el 7º, y no lo hizo más arriba porque en las últimas vueltas la moto comenzó a hacerle «algún extraño» y prefirió «no arriesgar», admite. Una decisión tomada en caliente y por un joven de apenas 16 años, lo que viene a demostrar que tiene condiciones para estar entre los mejores en un futuro no muy lejano. A esa edad, otro no se hubiese parado a pensar y, posiblemente, hubiese dado con sus huesos en el suelo.

Y es que la carrera realizada por el burrianense en el circuito de Motorland la hubiese firmado cualquiera de las actuales estrellas del motociclismo en sus inicios. Mejorar 22 posiciones desde la salida a la meta no es nada sencillo en una cilindrada, la de Moto3, tan igualada y además superando y dejando atrás al líder, Lorenzo Dalla Porta, y al tercero de la general, Toni Arbolino. «Cuando consigues dejarlos atrás te da un subidón y ganarles en la meta me da mucha moral para el futuro. Estoy muy satisfecho con lo que he conseguido», advierte.

Unas sensaciones positivas que no las tuvo todo el fin de semana, pues no fue hasta la tarde del sábado cuando los mecánicos pudieron solucionar los problemas que tuvo en la moto. «Ha sido un fin de semana complicado porque nos faltaba algo y estábamos perdidos, pero hemos trabajado más duro que nunca y hemos conseguido mostrar nuestro potencial», añade. Esta mejoría ya se pudo ver en el warm up, en el que fue undécimo. Luego, en carrera, recuperó siete posiciones en la primera vuelta, entrando en los puntos —entre los 15 primeros— a falta de 11 giros.

Seguir aprendiendo

Restan cinco carreras para que concluya el Mundial, que ahora regresa a Asia —la siguiente cita es en Tailandia, a las que seguirán Japón, Australia, Malasia, antes de regresar al Viejo Continente, donde bajará el telón de la competición en Cheste—. Y en estas citas, la intención de Sergio García Dols es mantener la tónica de la última carrera. «Siempre es bonito estar entre los primeros en la carrera, pero espero que podamos dar el salto hasta el primer grupo durante la gira transoceánica. Voy a trabajar para ello y también intentaré seguir ganando experiencia para el futuro», avisa.

En Aragón se quedó a menos de medio segundo del podio, que ya es el siguiente objetivo. No será nada sencillo, pero el piloto del Estrella Galicia 0,0 Monlau luchará por ello, lo que le permitiría dar un salto también en la general. Con los nueve puntos sumados en Aragón totaliza 18 y marcha el 22º.