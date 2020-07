Renault apura la negociaciones con Alonso

A Renault le han entrado las prisas. La escudería de F-1 apura las negociaciones para hacerse con los servicios de Fernando Alonso de cara al 2021. Estamos hablando con varios pilotos y uno de ellos es Fernando, reconoció el jefe de equipo Cyril Abiteboul el pasado viernes en el 'paddock' del Red Bull Ring. Al equipo del rombo le gustaría cerrar la operación en unos días, pero la negociación es compleja: con 20 años en la F-1, Alonso y sus asesores exigen documentar muy bien un acuerdo complejo, el de todo un bicampeón del mundo en una escudería de mitad de la tabla, en la que podría ser la tercera etapa del asturiano en Enstone.

La primera idea de Alonso y su amigo, su mánager, su mentor, Flavio Briatore, era hacerse con el equipo Renault de F-1 en tanto que la continuidad de la escudería estaba en entredicho ante la grave crisis que atraviesa la marca. El expresidente de Seat, Luca de Meo asumió la presidencia del grupo francés el pasado día 1, pero fue su antecesora, Clotilde Delbos, quien decidió seguir adelante con el equipo de carreras. La nueva reglamentación y el control presupuestario que entrará en vigor, a partir de 2021, nos ha animado a seguir en la F-1, dijo en el mes de junio.

ALONSO QUIERE GARANTÍAS PLENAS

Por entonces, Abiteboul prometió a la gran jefa el fichaje de Alonso, una vez anunciado que Daniel Ricciardo, su piloto estrella, había decidido emigrar a McLaren en 2021. Alonso no solo aportaría más puntos al equipo muy importantes en el reparto del dinero, según la clasificación sino un retorno de márketing que ni Ricciardo, ni mucho menos Esteban Ocon por muy francés que sea podrían lograr. Fernando está muy motivado. Un año fuera de la F-1 le hizo bien, se desintoxicó. Le veo más sereno y listo para volver, dijo entonces Flavio Briatore en una entrevista a la 'Gazzetta dello Sport'.

Pero Alonso no regresará a cualquier precio, no sin antes documentar muy bien sus condiciones personales y lo que puede hacer referencia a una reorganización del equipo. Carlos Sainz, por ejemplo, sufrió en su reciente estancia en Renault un agravio comparativo respecto a su entonces compañero Nico Hulkemberg. Mientras el alemán disfrutaba de los ingenieros y mecánicos más experimentados, Sainz debía lidiar con los júnior Alonso no solo decidirá quién es su grupo de trabajo, sino que, probablemente, tenga algo que decir también más arriba en la estructura del equipo, porque Alain Permane, actual director deportivo, no mantuvo una buena relación con Alonso en su segunda etapa en Enstone.

PENSANDO EN EL 2022

El grupo de asesores de Alonso no cede ante las prisas de Renault y quiere dejar muy atados otros cabos como la posible llegada de patrocinadores de la mano del bicampeón asturiano, sus días de acciones comerciales para el equipo, sus patrocinadores personales y cuál sería su papel en el diseño y evolución del coche de 2022, la clave de este proyecto. Ese es el gran sueño de Renault, construir un coche competitivo con la nueva reglamentación del 2022 y en base a un control presupuestario que iguale las fuerzas entre todos los equipos. Renault ha trabajado en estos últimos años con un presupuesto de 200 millones frente a los 400 de Mercedes y Ferrari, o los 350 de Red Bull. Con un techo de 135 millones, el uso común de más componentes y la utilización del túnel del viento (más horas para los equipos peor clasificados) debería hacer una F-1 más pareja.

Volveré cuando cambien el reglamento, ha repetido Alonso tras dejar la F-1 a finales de 2018. El reglamento económico variará el año que viene, y el técnico, al siguiente. El asturiano cumplirá 39 años a finales de mes y alargaría su carrera en F-1 más allá los 40 años, como ha hecho Kimi Raikkonen, y antes, Michael Schumacher, por citar solo los más recientes.

Todo depende de las negociaciones que se llevan a cabo estos días, con mucha prisa por parte de Renault, luchó contra Schumacher y ha dado mucho a la Fórmula 1. Intercambié mi casco con él y sería muy feliz si le tuviera como compañero en 2021, dijo Ocon el sábado. con muy poca por parte de Alonso, cuyo próximo reto deportivo serán las 500 Millas de Indianápolis el próximo mes de agosto.