Reparto de puntos en el regreso de Bruno a LaLiga

Era un duelo directo por Europa entre el Villarreal y el Sevilla, y ambos rivales se repartieron los puntos en un encuentro de mayor dominio de los visitantes en el segundo tiempo y en el que el regreso de Bruno después de 1.128 días apartado por una lesión eclipsó el marcador final. El Submarino se mantiene invicto en la reanudación de LaLiga tras el parón por el covid-19 aunque ve frenada su racha de victorias.

Seis cambios presentó Javi Calleja de inicio respecto al partido del Granada, recuperando a Pau Torres --que cumplió sanción--, Anguissa, Cazorla, Chukwueze y Alcácer. El técnico dejaba claras así sus intenciones, evidenciando la importancia del encuentro.

Sin embargo, al Submarino le costó entrar un poco en el partido y fue el Sevilla el que salió con más intensidad y agresividad, generando las primeras aproximaciones a la portería de Asenjo por medio de En-Nesyri y Koundé. Estos fueron los primeros avisos y sirvieron para espabilar a los jugadores del Submarino. La réplica no tardó en llegar en las botas de Alcácer, pero este no se aclaró con Gerard Moreno y dejó en nada una buena combinación entre Chukwueze y Mario. Instantes después, de nuevo el delantero se quedaba a nada de rematar el balón al interior de la portería sevillista tras el primer córner.

una JUGADA PERFECTA / El Villarreal quería crecer con el balón y así fue como llegó el primer gol. En una gran jugada, Gerard centraba el balón al área, cabeceaba con fuerza Anguissa llegando desde fuera y obligando a Vaclik a rechazar el esférico como podía. Este le caía a Alcácer y el de Torrent batía al portero del Sevilla con un potente lanzamiento.

El partido se ponía bien para los amarillos, pero los sevillistas no se dejaban amedrentar por el resultado. De hecho, Jordán a punto estuvo de igualar pocos minutos después, pero paró Asenjo. Lo que no pudo detener el portero groguet en el minuto 39 fue un chut de Sergio Escudero desde la frontal del área que Mario no supo tapar.

El encuentro se igualaba en el resultado y en el dominio del esférico. Todo apuntaba a que los equipos se marcharían al descanso con ese mismo resultado y que sería en el segundo tiempo cuando se resolvería todo con algún pequeño detalle como había sucedido en los encuentros anteriores. Sin embargo, esa jugada clave llegó al filo del descanso y el Villarreal volvió a ponerse por delante gracias a un perfecto cabezazo de Pau Torres tras un lanzamiento desde la esquina ejecutado a la perfección por Cazorla.

No dio tiempo a nada más en la primera parte y la segunda arrancó con Julen Lopetegui sacando su artillería pesada --Ocampos, Munir y Jesús Navas-- y con un cambio de sistema que le permitía jugar prácticamente con cuatro hombres en el ataque.

No le salió mal la jugada al entrenador del Sevilla ya que, tras ver cómo el Villarreal perdonaba el 3-1 en una mala combinación entre Paco Alcácer y Samu Chukwueze, Munir enganchaba el balón desde la frontal tras nuevo error defensivo de Mario y anotaba un golazo para establecer el 2-2. El gol había estado rondando la meta amarilla con un lanzamiento anterior de Navas y esta vez el Sevilla no fallaba.

EL REGRESO DE BRUNO / El Villarreal daba muestras claras de cansancio, mientras que los visitantes parecían más frescos, dominaban y tenían el choque muy controlado. Los amarillos trataban de zafarse del peligro rival como buenamente podían porque el Sevilla iba a por el 3-1. En esas, el cuadro de Calleja encontró un plus de motivación con el regreso, más de tres años después, del capitán Bruno. El de Artana cogió el brazalete y volvió a ejercer de capitán tras su particular calvario. Ese fue, sin lugar a dudas, el mejor final para un partido con sabor a victoria para el cuadro amarillo.