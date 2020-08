El repaso de Gerard Moreno: así ve al Villarreal, los objetivos, la selección...

El Villarreal CF ha publicado una entrevista con Gerard Moreno, donde habla de su situación personal, cómo ve la temporada, lo que les está inculcando Unai Emery... y su ausencia en la próxima convocatoria de la selección.

Última campaña

"Ha sido mi mejor año deportivamente, he podido contribuir a los objetivos colectivos"

Desafíos

"Es una nueva temporada en la que debemos seguir mejorando. El Villarreal, año tras año, crece, queriendo estar arriba, invirtiendo en los mejores técnicos, jugadores e instalaciones, lo cual es indicativo de lo que se respira. La temporada pasada fue un éxito, pero ahora debemos mejorarlo"

Próxima campaña

"Es un proyecto ilusionante; la ilusión se ha instalado en Vila-real. Ha venido un técnico con una trayectoria y un palmarés increíbles y también jugadores de mucho nivel, aunque hayamos perdido a dos leyendas como Santi Cazorla y Bruno Soriano. La gente espera mucho de nosotros, pero creo que podemos hacerlo bien en las tres competiciones"

A gusto

"En el Villarreal se trabaja muy bien, te dan mucha confianza y muchos elementos.. Es una situación muy cómoda pero, a la vez, muy exigente"

Unai Emery

"Estamos asimilando sus conceptos, aunque el final quiere a un equipo que sea protagonista con el balón, como creo que lo ha sido siempre el Villarreal, con una filosofía de juego buena que nos hace estar más cerca de las victorias".

Ausencia en la última lista de Luis Enrique

"Hay dos formas de tomárselo. Una es la de seguir trabajando, no pasa nada. Me queda seguir trabajando para igualar o mejorar mis números para volver, me pongo ese reto. La otra forma, que es lo que no voy a hacer, es dejarte llevar".