Resultados y resumen del sábado en el polideportivo castellonense

Diferentes sensaciones las que han vivido los equipos castellonenses en sus respectivas competiciones. Un fin de semana, condicionado por la resolución de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública, que prohibía la presencia de público en las gradas, lo que imposibilita que se repita algunas de las imágenes que estábamos viendo hasta la fecha, con gente en las gradas apoyando a su equipo.

VOLEIBOL

No ha sido un sábado positivo para el UBE L 'Illa-Grau. El equipo castellonense no acaba de cogerle el pulso esta temporada a la Superliga Masculina y pese a que está mejorando en los últimos partidos, no está siendo suficiente para sumar de tres en tres y salir de las últimas cuatro plazas de la clasificación. Este sábado, el equipo que dirige Carlos Cavalli no pudo sacar nada positivo de la visita de Melilla Sport Capital a tierras castellonenses y cedieron por 0-3 (16-25, 23-25 y 23-25).

FÚTBOL SALA

Mejor cara mostró el Bisontes Castellón en su visita a la pista del líder de Segunda División, el Manzanares. El equipo que entrena José Escrich fue capaz de sobreponerse al 2-0 inicial y acabó logrando un valioso empate, gracias a los goles de Sergio Quilez y Jesús Hernández. De hecho, pudo haberse llevado incluso la victoria si la gran segunda mitad que realizó se hubiera traducido en un poco más de acierto cara a gol. Aún así, un punto con sabor a triunfo para los castellonenses.

BALONCESTO

En LEB Plata, el Mi Arquitecto CB Benicarló logró la segunda victoria de la temporada tras imponerse al Torrons Vicens L’Hospitalet por una amplia ventaja de 46-74. Los rojillos fueron a por la victoria desde el principio con un gran primer cuarto de trabajo defensivo, que dejó a los locales con solo ocho puntos. Un sensacional Djordjevic anotó 10 puntos en los primeros diez minutos llegando al final del cuarto 8-20. Los catalanes se acercaron en el inicio del segundo cuarto aunque la ventaja continuó siendo visitante en la segunda mitad.